Ontwerper van speelkleden maakt Amsterdamse versie, inclusief politiebus

Speelkleed Amsterdam. Beeld city-play

Hoe speel je op een speelkleed? Ik kan me niet herinneren er ooit een te hebben gehad.

“Echt niet? Je speelt het binnen, niet midden op de Dam, en dat doe je met vroem, vroap, njauw, met auto’s dus. Met Lego-autootjes, gewone speelgoedautootjes, alle vervoermiddelen die je kan verzinnen, maar helemaal hot zijn nu vooral tractors.”

Ik zie dat u Amsterdam in combinatie levert met een politiebus?

“Het is een misdadige stad hè, vol boeven, dus vandaar. We passen ons aan, Groningen kan je bestellen in combinatie met een trekker, Breda met een Mercedes, en Rotterdam ook met een politiewagen, want ook daar loopt heel wat geboefte rond.”

U heeft ook de Elfstedentocht in de aanbieding, dat is toch geen auto- maar een schaatsfestijn?

“Daar heeft u me. Maar dat kan vast worden gereden met een normaal autootje, net als Zoetermeer.”

Is het speelkleed Amsterdam moeilijker te maken dan, zeg, Bergen op Zoom?

“Ja. We hebben een team van vier illustratoren en die merken dan toch: in Amsterdam zijn wel heel veel belangrijke gebouwen, dat wordt kiezen. In Spijkenisse hebben ze 85.000 inwoners en één politiebureau, dat werkt toch wat simpeler.”

Nog even over de autootjes in Amsterdam, toch niet echt een autostad, heeft u niet overwogen er bakfietsen bij te leveren?

“Nou, ik was van de week nog in de stad met de auto, speelkleden rondbrengen, en het viel me op dat het verkeer overal lekker doorliep en ik kon zowaar ongeveer overal parkeren. Ook in de toekomst zal niet iedereen altijd op de fiets gaan, daar anticipeert het speelkleed op.”