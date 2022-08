Ontwerp je eigen lampenkap met print bij Kap & Co.

Beeld Daphne Lucker

Als je over de Barbiersbrug van de Scheldestraat naar de Ferdinand ­Bolstraat fietst, zie je in het raam van het brughuisje op de hoek met de Jozef Israëlskade allerlei kleurrijke lampenkappen staan. Sinds begin juli is dit het atelier en de winkel van Kap & Co.

“Laatst kwam een vrouw binnen die met de tram was langsgereden en bij de eerstvolgende halte was ­uitgestapt: ze móést weten wat dit was,” vertelt Puck Janssen (38).

Begin 2021 richtten zij en Nienke Weggelaar (38) Atelier Kap & Co. op. “We begonnen aan haar keukentafel,” vertelt Janssen. Weggelaar, al negen jaar de eigenaar van interieurwinkel Weg & Co in Bussum: “Uit onvrede over bestaande lampenkappen dacht ik: als het niet te koop is, moet ik het zelf maar maken.”

Het huisje – een van vier op deze brug, ontworpen van Piet Kramer – lijkt op een torentje. Voor de deur staan poefjes (vanaf €195) met bloemenprints, binnen lampenkappen op goudkleurige voeten (vanaf €55) tussen glazen kandelaars (€25).

Je kunt er ook je eigen kap (laten) ontwerpen. Weggelaar: “Soms hebben mensen thuis nog een oude voet staan. Daar maken we dan samen een mooie kap voor.”

Kleine kappen zijn er vanaf €79; afhankelijk van het formaat en de stof kan die prijs oplopen tot €250.

Hun stoffen haalt het duo overal vandaan. “Eerst shopten we vooral op de Albert Cuyp,” zegt Janssen, “maar we gebruiken nu soms stoffen van €350 per meter.” Van stukken stof die over zijn, ­worden kussenhoezen gemaakt (­vanaf €59).

