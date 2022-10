Ontwerp een eigen Amsterdamse vlag voor Arcam

Visueel antropoloog Anne Vera Veen (29) is voor architectuurinstituut Arcam op zoek naar de alternatieve vlag van Amsterdam. Lezer, grijpt uw penseel!

Er komt een Subjectieve Atlas van Amsterdam, en daarom moet Amsterdam een nieuwe vlag?

“In die atlas van Annelys de Vet worden heel persoonlijke, subjectieve perspectieven op de stad in kaart gebracht, vooral ook van mensen die wat minder gehoord worden zoals activisten, mensen met een fysieke beperking of een migratieachtergrond, de queergemeenschap. Arcam wil ook de sociale context van de stad duiden, niet alleen de bebouwing. Deel van de atlas is de uitnodiging om een eigen Amsterdamse vlag te ontwerpen.”

U krijgt vast 1001 verschillende regenboogvlaggen binnen.

“Als dat het geval zou zijn, zou dat een duidelijk signaal afgeven. Al blijft dan de vraag of die regenboogvlaggen een representatie van de huidige stad zijn, of een wens voor de toekomst.”

Wat is er eigenlijk mis met drie strakke banen en drie fiere Andreaskruizen?

“Vlaggen zijn veelal kunstmatige symbolen van natiestaten die werden en worden gebruikt om eenheid te symboliseren. Wat wij nu willen onderzoeken, is in hoeverre Amsterdammers zich nog thuis voelen bij de vlag.”

Mag elk ontwerp worden ingestuurd?

“Ja, alle ontwerpen zijn welkom, je hoeft er ook niet goed voor te kunnen tekenen, of zo. De enige voorwaarde is dat de verhouding 2 op 3 is, dus bijvoorbeeld 10 bij 15 centimeter.”

Dus ik mag een vlag inzenden met Het Lieverdje erop?

“Als uw ontwerp maar uw persoonlijke perspectief van de stad weergeeft en niet universeel is. Inzenden kan nog tot en met zondagavond.”

Wat win ik dan?

“Als u door de selectie komt, wordt uw vlag afgebeeld in de Subjectieve Atlas van Amsterdam.”