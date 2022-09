Ontbijten onder zalmroze zuilen bij Lagom in de Snoekjessteeg

Lagom, Snoekjessteeg 1-3. Beeld Jakob van Vliet

Een cinnamon bun (€3) voor ontbijt, focaccia met gegrilde groenten (€9,50) als lunch, en aan het eind van de middag een Pickled Bloody Mary (€10): bij Lagom in de Snoekjessteeg kun je terecht van 8.00 tot 18.00 uur. “De naam Lagom is Zweeds voor niet te veel, niet te weinig, precies genoeg. Die balans zoeken we in het leven en in het werk,” vertelt eigenaar Olaf Terhaar sive Droste (37).

De zaak waar eerder Betty Blue zat, heeft nu lichtblauwe wanden, mintgroene steunpilaren en grote planten. De glazen wand in de gevel is helemaal opengeschoven: de mensen aan de tafel in het kozijn zitten half binnen, half buiten onder de zalmroze zuilengang langs de Sint Antoniebreestraat. Binnen staan loungestoelen van bamboe waarboven, aan de wand, grote bogen hangen met witte bolvormige lampen. Onder de lange tafel ligt een Perzisch tapijt.

Eigenaren Terhaar sive Droste en Pepijn Jansen (39) kennen elkaar sinds hun jeugd in Arnhem via een gezamenlijke vriend. Ze openden een aantal jaar geleden in de Wibautstraat samen een vestiging van keten The Breakfast Club. “Dat klikte zo goed, dat we iets helemaal voor onszelf wilden beginnen,” zegt Terhaar Sive Droste. “Vroeger hebben we ook in de avondhoreca gewerkt, maar nu zijn we jonge papa’s. Dan past een dagzaak net wat beter.”

