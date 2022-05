Onside helpt jongeren in Osdorp hun dromen na te jagen: ‘Het is heel makkelijk om verkeerde keuzes te maken’

Imrane Aboulhadi (tweede van rechts), oprichter van Onside, in de Gregory van der Wiel Kooi in Osdorp: ‘Met voetbal kunnen we de jongeren het beste bereiken.’ Beeld Jakob van Vliet

“Hier voetballen we heel veel,” zegt Imrane Aboulhadi wijzend naar een groot geasfalteerd voetbalveld dat wordt omzoomd door een donkerblauwe stalen kooi: de Gregory van der Wiel Kooi. Vernoemd naar de voormalig voetbalinternational en oud-Ajacied. Van der Wiel groeide op in Osdorp en speelde als jongen dagelijks op dit veldje aan het Louis de Visserplein.

“Hier zijn we allemaal opgegroeid,” zegt Aboulhadi terwijl hij het voetbalveld op loopt. Aboulhadi had het geluk dat hij als jongen goed door zijn familie werd begeleid. “Mijn vader en moeder verzorgden me, mijn zus hield mijn schoolprestaties in de gaten en mijn broer met wie ik allemaal omging.” In een wijk als Osdorp kan dat een groot verschil maken. Hét verschil. “Veel andere jongeren hebben dat om wat voor reden dan ook niet, en dan is het heel makkelijk om op straat te belanden en verkeerde keuzes te maken.”

Het besef dat hij wel had wat veel andere jongens niet hadden, en de (soms) verstrekkende gevolgen die dat voor sommigen van hen had, gaf Aboulhadi een zeker verantwoordelijkheidsgevoel. Hij wilde iets voor hen betekenen.

Talenten ontdekken en ontwikkelen

“Deze jongeren worden veelal weggezet als probleemjongeren, maar als je zo wordt gezien, ga je je er soms ook naar gedragen,” zegt Aboulhadi. “Maar zij missen niet de potentie en het talent, ze missen perspectief en iemand die in hen gelooft en altijd voor ze klaarstaat.”

Aboulhadi wilde deze jongeren helpen hun dromen na te jagen. “Ik wilde in Osdorp een beweging voor jongeren opzetten waar het draait om positiviteit. Ze met voetbal en het organiseren van sportevenementen stimuleren om meer met hun passie te doen.”

Hij pitchte zijn idee op zijn school Inholland bij Okrah Donker, de oprichter van Triple ThreaT, een stichting die sport, cultuur en lifestyle inzet om jongeren hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen. “Ik zag in Imrane meteen een jonge versie van mijzelf,” zegt Donkor. “Zijn droom was in Osdorp doen wat ik in Schalkwijk heb gedaan: een community oprichten die passie als middel gebruikt om jongeren te helpen naar zelfredzaamheid.”

In de Haarlemse wijk heeft Triple ThreaT een enorme impact; ze bereiken gemiddeld zo’n vijfhonderd jongeren per week met basketbal, dans en muziek. Het is de reden dat de organisatie vorige week een Appeltje van Oranje won, de Grote Appel nog wel. Een prestigieuze prijs voor sociale initiatieven die ertoe doen, uitgereikt door koning Willem-Alexander. Tijdens de uitreiking op Paleis Noordeinde roemde hij Triple ThreaT om zijn daadkracht en effectiviteit: “Een organisatie die er al vele jaren in slaagt om de cirkel van lage verwachtingen, uitsluitingen, frustratie en fatalisme te doorbreken en jongeren op het goede spoor zet.”

Donkor nam Aboulhadi twee jaar lang onder zijn hoede. “Ik heb alles over Triple ThreaT van Okrah geleerd en toen ik er klaar voor was, zei hij: en nu ga je het zelf doen.” Sindsdien steekt de derdejaars student Sportkunde al zijn vrije tijd in Onside. “We hebben een eenmalige bijdrage gekregen van het Fonds voor Nieuw-West. Daarmee kan ik de zaalhuur betalen en heb ik wat voetbalmaterialen kunnen kopen. Voor de rest doen we het geheel op eigen kracht.”

Alles geven

“Boys, kom even hier!” roept Aboulhadi staand op het voetbalveld met een voetbal nonchalant onder zijn arm. Een groep jongens rent meteen op hem af, een aantal draagt een zwarte hoodie waarop in grote witte letters OSD staat. OSD is de afkorting van Osdorp, maar de naam is vooral gekozen omdat het onside betekent, het tegenovergestelde van offside – buitenspel in het voetbal. De achterliggende gedachte is dat Onside jongeren op plekken zet waar ze hun talenten en potentie kunnen ontplooien.

“We gaan vandaag lekker voetballen met respect voor elkaar en zoals altijd verwacht ik dat jullie alles geven,” spreekt Aboulhadi de jongens toe. Ze gaan in een cirkel staan en houden de bal een tijdje hoog. Als een van de jongens de bal per ongeluk op de grond laat vallen, gaat hij staan, zijn hoofd iets naar beneden buigend. De anderen geven hem om de beurt een zachte tik in de nek. “Als je de bal laat vallen, krijg je hem,” legt Aboulhadi de klappen uit. “Je moet altijd willen winnen en alles geven in alles wat je doet.” Het is een van de lessen die hij de jongeren wil meegeven.

Voetbal speelt een belangrijke rol bij Onside. Ze spelen vaak hier op het veld of in de zaal iets verderop waar Onside elke zondag een zaalvoetbalevenement voor de jongeren in Osdorp organiseert. “Binnenkort starten we met twee eigen zaalteams: een jongens- en een meisjesteam,” zegt Aboulhadi met enige trots. De reden dat hij voor voetbal als sport heeft gekozen, is dat bijna iedereen in Osdorp voetbalt. “Hiermee kunnen we de jongeren het beste bereiken.”

Zoals veel jongens had ook hij de droom om profvoetballer te worden en hoewel dit hem niet is gelukt, heeft Aboulhadi veel van de sport geleerd, zoals structuur, respect en discipline. “En dat als je ergens tijd en energie in stopt, je daar beter in wordt.” Hij is ervan overtuigd dat de lessen die de jongeren op het voetbalveld leren zich ook zullen vertalen naar hun dagelijks leven. “Net zoals dat bij mij is gebeurd.”

Rolmodellen

Naast sport zijn lifestyle en cultuur de twee andere pijlers waar Onside jongeren mee wil bereiken. “Die cultuur heeft te maken met hoe wij ons gedragen en hoe wij met elkaar omgaan. Het is heel erg Osdorp eigen,” legt Aboulhadi uit. “Dit betekent straatvoetbal waarbij het er soms hard aan toe kan gaan, maar altijd met respect voor elkaar. We draaien muziek die bij ons past, zoals hiphop en rap. Osdorp is een warme buurt waar mensen voor elkaar zorgen. Bij Onside zorgen we ook voor elkaar; we zijn een familie.”

Het lifestyle-aspect gaat om hoe de jongeren van Onside eruitzien en wat ze doen. “Het spreekt ze aan en daarom willen ze graag bij ons horen. We dragen vette hoodies, maken vette video’s… het is gewoon vet.”

‘The store’, het thuishonk van Onside. Imrane Aboulhadi: ‘Osdorp is een warme buurt waar mensen voor elkaar zorgen. Bij Onside zorgen we ook voor elkaar.’ Beeld Jakob van Vliet

Over een van die video’s – een te maken documentaire over OSD – praten de jongens na het voetballen in the store, zoals ze het zelf noemen. De plek waar ze samenkomen om te chillen, en om te praten en brainstormen over de evenementen die ze organiseren. The store bevindt zich in een wat vervallen gebouwtje, ergens verstopt in een woonwijk.

We lopen een trap op die leidt naar een kleine ruimte die nog het meest wegheeft van een wat rommelige maar gezellige woonkamer. Twee jongens haasten zich naar twee met verschoten leer beklede stoelen voor een grote breedbeeldtelevisie. Ze ruziën om wie het eerste mag gamen. Al snel schieten ze in de lach. “Ik hou van je, bro,” zegt de een terwijl hij zijn arm om de ander heen slaat.

Het is tekenend voor hoe de jongens met elkaar omgaan. “We worden steeds hechter als groep en ik zie de jongens veranderen,” zegt Rafie Benzzine (16), een jonge topvoetballer. Benzzine heeft vier jaar bij AZ gespeeld en voetbalt nu bij Telstar onder zestien. Hij fungeert ook als rolmodel binnen Onside. Triple Threats succes is mede gebaseerd op de aanwezigheid van rolmodellen. “Rolmodellen waar de jongeren tegenop kunnen kijken en waar ze zich aan op kunnen trekken,” zegt Aboulhadi.

Ilias (17) zit ook bij Onside, een jongen die volgens Aboulhadi veel uit zijn potentie haalt. “Ik had niet echt problemen, maar Imrane heeft mijn leven een boost gegeven. Hij doet zo veel voor mij. Voor ons allemaal. Laatst heeft hij nog een stageplek voor me geregeld. Door hem ben ik anders naar school gaan kijken en heb ik het gevoel dat ik meer een doel heb.”

De toekomst van Onside ziet Aboulhadi vol vertrouwen tegemoet: “We hebben nog niet zoveel impact als Triple Threat in Schalkwijk, maar we hebben wel degelijk impact. Ik ben ervan overtuigd dat Onside net zo groot wordt en we nog heel veel jongeren gaan bereiken.”