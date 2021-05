Beeld Getty Images

Dus de Waterleidingduinen liggen niet ín Amsterdam, maar horen wel bíj Amsterdam.

“Dat klopt. De Waterleidingduinen liggen tussen Zandvoort en Langevelderslag in de gemeente Noordwijk, maar hier wordt al het water voor Amsterdam gezuiverd. Jaarlijks is dat zo’n 70 miljard liter. Jouw kraanwater komt er vandaan. En de kwaliteit van dat water is legendarisch. Mensen komen hier zelfs naartoe om er jerrycans mee te vullen. Eigenlijk is dit het mooiste indus­trieterrein van Nederland; het is ook een beschermd natuurgebied.”

Wat vindt u het mooiste aan de duinen?

“Op sommige plekken groeien orchideeën, die vind ik prachtig. Helaas vinden de damherten ze ook erg lekker, dus ze zijn zeldzaam. Maar het is ook een populair gebied voor bijzondere trekvogels; er is hier allerlei interessante natuur te vinden. Ik ken het gebied ongelooflijk goed, en toch kom ik soms een plantje tegen waarvan ik denk: wat is dat nou?”

Een onontdekte soort?

“Eerder iets wat hier niet van nature groeit. Ooit werd hier bijvoorbeeld vogelvoer gestrooid, omdat prins Bernhard in de duinen op fazanten joeg. Laatst zag ik een kuifhyacint, die is waarschijnlijk uit dat fazantenvoer gegroeid. En tijdens de oorlog, toen de Duitsers in de duinen zaten, is er ook het een en ander achter­gebleven. Soms verbaas je je.”

Zelfs na dertig jaar?

“Ja, als jongen hing ik hier al rond. Toen ik begon als boswachter waren het mijn oudere collega’s die mij als kwajongen nog achterna hadden gezeten. Dat komt nu goed van pas: als je herrie schopt weet ik precies waar ik je moet zoeken.”