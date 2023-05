Ongeneeslijk zieke docent Jasper Rijpma (39) van het Hyperion peddelt een marathon voor het goede doel: ‘Zo wil ik blijven leven’

‘O, vervelend,’ zei Jasper Rijpma (39), geschiedenisdocent op het Hyperion Lyceum, toen hij hoorde dat hij een melanoom in zijn nek had. Drie jaar later leeft hij ongeneeslijk ziek van scan naar scan. Alleen zijn prone peddelactie voor het goede doel plande hij langer dan drie maanden vooruit. ‘Ik doe liever geen dingen meer die ik voor mij niet zinvol vind.’

Met een plons belandt Jasper Rijpma met zijn prone paddleboard in de Amstel. Liggend op zijn buik of balancerend op zijn knieën duwt hij zich met zijn handen door het water. Nee, hij is zijn peddel niet vergeten, zo hoort het.

42 kilometer, zo ver hoopt hij volgende maand over de Vecht te peddelen. Die uitdaging is hij met zichzelf aangegaan. Enerzijds om de pillen die zijn ziekte remmen een zo goed mogelijke kans te geven, anderzijds om bewustwording te creëren voor de ziekte waar hij tot zijn diagnose geen weet van had.

Al tien jaar surft Rijpma ‘wanneer het maar kan’. “Het is een uit de hand gelopen hobby.” In 2020 werd hij op een plekje in zijn nek gewezen, net boven de rand van zijn wetsuit. “Ik dacht: het zal wel.”

Hij weet niet hoelang hij de melanoom al had voor hij er in september mee naar de dokter ging. Die verwees hem door naar de dermatoloog. De moedervlek werd preventief weggesneden. Toen hij gebeld werd met het bericht dat het een kwaadaardige tumor was, reageerde hij met ‘oh, vervelend’. “Het is echt belachelijk hoe onwetend ik was. Ik had geen idee wat een melanoom was, geen idee.”

Peddelen en lesgeven

In het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis blijkt de huidkanker, via zijn lymfeklieren, uitgezaaid naar zijn longen. Rijpma krijgt verschillende immuuntherapieën, die ervoor moeten zorgen dat zijn afweersysteem foute cellen herkent en verwijdert. De behandelingen slaan niet aan, zo leert een scan in de zomer van 2021. Dat betekent dat hij ongeneeslijk ziek is. Sindsdien slikt hij zogenoemde Braf-remmers, die niet bedoeld zijn om hem te genezen, maar om de ziekte te remmen.

Met de medicijnen kan hij goed leven. Vooral ’s ochtends heeft hij energie om dingen te doen, zoals peddelen en lesgeven. “Maar zonder te slapen haal ik de avond niet.” Daarom heeft hij een deel van zijn werkzaamheden als docent geschiedenis en grote denkers op het Hyperion Lyceum in Noord neergelegd, zoals zijn vaste klassen, het mentoraat en schoolreisjes. “Ik word heel moe van geluidsprikkels, dus ik moet ’s middags rusten. Dat is niet praktisch als je leraar bent.”

De ongeneeslijk zieke Jasper Rijpma, geschiedenisdocent op het Hyperion Lyceum, hoopt volgende maand 42 kilometer over de Vecht te peddelen: ‘Als een stip op de horzion.’ Beeld Koosje Koolbergen

Desondanks geeft Rijpma, geroemd als Leraar van het Jaar 2014 en genomineerde voor de beste leraar van de wereld, nog graag les. Met wat puzzelen blijkt dat mogelijk. Op dinsdagochtenden gaat hij naar het Hyperion, waar hij klusjes doet en lesgeeft. Woensdagen en donderdagen staat hij voor een examenklas op de Joodse Maimonides school in Buitenveldert. “Hun geschiedenisdocent was overleden en ze zochten iemand van februari tot de examens in mei. Zo’n kortlopende klus, die in de ochtend te roosteren valt, dat kan ik wél! Daar ben ik heel blij mee.”

Lesgeven doet hij graag, maar vergaderingen laat hij aan zich voorbij gaan. “Ik doe liever geen dingen meer die ik niet zinvol vind voor mij,” zegt Rijpma. Hij brengt dan liever tijd door met zijn familie. “Ik maak een podcast voor mijn vierjarige dochter, voor als ze achttien is. De kans dat zij opgroeit zonder vader is reëel. Ik wil dat ze mij leert kennen in die podcast, maar ik wil haar ook vertellen over mijn wereldbeeld en haar eerste levensjaren.”

Een marathonafstand peddelen

Rijpma leeft met een horizon van drie maanden, daarna volgt er weer een scan, die moet uitwijzen of de pillen hun werk nog doen. Goede uitslagen viert hij, het liefst met surfvakanties. Verder focust hij zich op de dag. “Het is een coping mechanisme. Vandaag heb ik lesgegeven en praat ik met jou. Straks ga ik slapen, misschien surfen en vanavond naar de sportschool. Dat is een prima dag. Morgen ga ik weer lesgeven en wil ik naar Maastricht om te fietsen. Dan rust ik in de trein. Prima dag. En daarna zie ik wel weer.”

Alleen zijn prone peddeltocht heeft Rijpma verder dan drie maanden vooruit gepland. In oktober koos hij zondag 11 juni, 2023 om die dag van de monding van de Vecht in het IJsselmeer tot het centrum van Utrecht te peddelen. Een marathonafstand. “Als een stip op de horizon, waar ik naartoe peddel.”

Gemiddeld werken Braf-remmers veertien maanden. Rijpma slikt ze nu bijna twee jaar. “Artsen denken dat beweging en gezonde voeding positief bijdragen, dus met de actie heb ik mezelf uitgedaagd om fysiek bezig te blijven. Om zo de medicijnen een goede kans te geven en te blijven leven.”

Dus springt Rijpma wekelijks vanaf de woonboot van zijn schoonouders in De Omval de Amstel in om te trainen. Op eerste kerstdag peddelde hij nog als toeristische attractie met een kerstmuts door de grachten, tijdens zijn laatste training peddelde hij in vijf uur naar Almere.

Aan de overkant van de Noordzee traint vriend en ‘surfmaatje’ Martijn Ronday (41) ook. Tijdens een golfloze surfvakantie in Engeland liet hij Rijpma in september kennismaken met het prone peddelen. In juni zullen ze de tocht samen afleggen.

Met de actie, omgedoopt tot Vecht met melanoom, halen ze geld op voor Stichting Melanoom. “Als ik het plekje eerder had laten checken, was het nog alleen lokaal of helemaal niet uitgezaaid,” zegt Rijpma. “Op mijn trouwfoto’s van juni 2019 zie ik een zwarte plek in mijn nek. Dat is confronterend, want dat zijn foto’s van een van de mooiste dagen van mijn leven. Nu valt dat minidetail me op.”

Hij hoopt dat mensen door zijn verhaal hun huid gaan checken op plekjes. Op zijn Instagram, waar hij zijn voorbereidingen op plaatst, kreeg hij al een bericht van iemand die door zijn verhaal naar de arts is gegaan. Zij bleek huidkanker te hebben, maar was er op tijd bij. “Dat is waar ik dit voor doe. Kijk, ik heb kanker gekregen door de zon. Ik vind het prima als ik me voor die boodschap kan lenen.”

“Het is mijn droom dat er elk jaar mensen door de Vecht peddelen of erlangs wandelen, om aandacht te vragen voor de ziekte. Dit jaar moet ik het doen, want ik ben het begonnen. Als ik er volgend jaar misschien nog ben, doe ik het weer. Maar dan wil ik het laten organiseren door een evenementenbureau, zodat het ook door kan gaan als ik er niet meer ben.”