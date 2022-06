Ongecompliceerd snacken zonder vlees bij Frites & Frites

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Frites & Frites.

Waar hebben we zin in?

Het aanbod plantaardig eten in Amsterdam groeit rap, zowel in de supermarkt als in de horeca en van fine-diningrestaurant tot snackplek. Al gaat het in het laatste geval meestal om luxere friettenten met hoge prijzen. Wat als je zin hebt in een ouderwets friet-met-frikandel-en-kipcornmenu, maar dan zonder vlees?

Ik stuit op Frites & Frites op de Kinkerstraat. In dit hoekpand huisde voorheen snackbar Cito, zo’n klassieke grillroom met skailederen stoelen en tl-verlichte beeldschermen met foto’s van reusachtige eetschotels. De nieuwe eigenaar heeft het anders aangepakt: zwarte Parijse metrotegels aan de muur, vintage kooldraadlampen en een vitrine zonder groene plastic heggetjes. Daarin vind je naast de geijkte kroketten en kaassoufflés (ja, daarvoor kun je hier ook gewoon terecht) tevens een boel diervrije opties. Tof!

Ze doen, geheel in 2022-stijl, zelfs aan bezorging. Let op: het menu bij UberEats verschilt gek genoeg van dat op Thuisbezorgd. Een tikje opvallend is overigens wel dat deze zaak nu al ruim tachtig vijfsterrenreviews op Google heeft, terwijl hij pas recent openging. Extreem enthousiaste klanten die allemaal linea recta in hun digitale pen klommen? Hm. Ik besluit zelf de proef op de som te nemen.

Rijden maar!

Al na 25 minuten pak ik de tas uit. Hulde voor de duurzame bakjes van gerecycled papierpulp. Van de friet tot de snacks: alles is nog perfect warm en knapperig.

De patatjes (€3,75 voor een normale portie, zo’n 200 gram) zijn van de luie-wijvensoort: grof en mét schil. Ze hadden een extra snuf zout mogen krijgen en de dikkere exemplaren zijn wat melig, maar het is prima friet.

Daarbij eet ik de een beetje prijzige, maar uitstekende vegan kipcorn (€3,50), die precies naar het origineel smaakt. Mals met een crispy jasje – lekker om te dippen in de romige vegan mayonaise (€0,75).

Voor de vegetarische kroket (€2,85) schakelden ze Holtkamp in – geen verkeerde keuze. Deze groentecroquet met een bros broodkruimkorstje en kruidige salpicon met stukjes groente is een luxe traktatie.

Wat proefde je nog meer?

Alleen bij de vegan frikandel (€3,50) met curry (€0,75) denk ik: ai, dit kan niet tippen aan ‘de echte’. De structuur is klef, de smaak weeïg en bijna zuur, zonder de kenmerkende specerijen. Geen aanrader.

Wél het proberen waard is de vegan burger (€7,95) met Beyond Meat. Waar die bij hippe zaken vaak in een gigantisch burgerbouwwerk wordt gestopt met veel te veel toeters en bellen, houden ze het bij Frites & Frites simpel. Een pluizige zachte bol, mooi gegrilde patty, frisse sla, tomaat, komkommer, ui, augurk en prima ketchup & mayo. Deze prijs-kwaliteitverhouding is dik in orde.

Soms is ongecompliceerd snacken het lekkerst – wat fijn dat dat ook zó goed zonder de vleesindustrie kan.

Frites & Frites Bestellen via UberEats en Thuisbezorgd

Prijs €21,55 voor een burger, friet en drie snacks

Aanrader Ja, vooral de vegan kipcorn, kroket en vegan burger

Meer tips van Monique van Loon? Bekijk haar favoriete adresjes: hier bestel je de beste thuisbezorgmaaltijd in Amsterdam.