‘Onder water waait het niet’, en andere door Amsterdamse kinderen verzonnen spreekwoorden: nu te koop op ansichtkaarten

Beeld De Rode Loper op School.

U kent de weg van de taal.

“Taal is kunst. Mijn organisatie De Rode Loper Op School brengt kinderen op een actieve manier in aanraking met kunst: dans, theater, beeldende kunst en media. Daar hoort taal ook bij. Taal vernieuwt zich voortdurend – er komen woorden bij, er worden woorden vergeten – dat maakt het een levend kunstwerk.”

Maar uw workshop gaat niet over woorden, maar over idioom.

“De workshop draait meer om woordassociatie. Ik laat de kinderen associëren op bepaalde woorden en daar komen bepaalde beeldspraken en wijsheden uit voort. Het leuke is dat die wijsheden vaak heel gelaagd zijn. Kinderen hebben vaak wel door dat ze tot een bijzondere zinsnede zijn gekomen, maar gaan daarna pas nadenken over wat het dan eigenlijk betekent.”

Wat is dan zo’n nieuw spreekwoord?

“‘Onder water waait het niet’. Dat vind ik zelf heel goed te gebruiken, een beetje als ‘dat is een waarheid als een koe’. Ja, onder water waait het niet. Dat weten we dus wel. Of deze, erg toepasselijk voor Amsterdam: ‘Elke kade kan verzakken’.”

Die zou ik best op een tegel willen hebben.

“Dat doen we ook tijdens de workshop. De kinderen zetten de wijsheden op tegels, die ze ook weer zelf mogen vormgeven. De kade-uitspraak kwam bijvoorbeeld terecht op een hele mooie tegel, met een autootje dat bijna in de gracht valt.”

Naast tegels doet u ook in kaarten.

“Voor onze KinderKunstBiënnale afgelopen herfst hebben we een aantal van de tegels vertaald naar ansichtkaarten. Die vonden we zo leuk dat we ze nu ook verkopen. Komende week liggen ze bij Boekhandel Linnaeus en Factor IJ.”