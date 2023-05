Onder het futuristische, koepelvormige, hergebruikte dak van Circa krijgt elk evenement iets extra’s

Het bolvormige dak van evenementenlocatie Circa Amsterdam is volledig opgebouwd met hergebruikte materialen. Beeld Koosje Koolbergen

Wanneer je Circa, de nieuwe evenementenlocatie in Nieuw-West, binnenloopt, móet je wel naar boven kijken. Het koepelvormige dak, in 1967 geïntroduceerd op de wereldtentoonstelling van Montreal, bestaat volledig uit hergebruikt aluminium.

Later, van 1971 tot 2003, heeft het dienst gedaan als dak van het Aviodome, het luchtvaartmuseum van Schiphol. En dat is te begrijpen, want door de lichtinval krijgt het dak vanzelf een futuristische uitstraling.

De indeling van het gebouw is volledig symmetrisch. In de hal staan mobiele eilandjes van planten en banken. In het midden van Circa is de grote zaal, erboven en eromheen zijn kleinere zalen. Alle technische faciliteiten zijn er: van een podium en licht- en geluidsinstallaties tot twee grote ledschermen, waarop presentaties kunnen worden gehouden.

“Ik denk dat dit wel de meest circulaire evenementenlocatie van Nederland is,” zegt directeur Vincent de Ridder (47) trots. De wit-grijs gegoten vloer, de trappen en de muren zijn van gerecycled puin en de glazen wanden zijn oude puien van belastingkantoren. “En natuurlijk het monumentale dak, circulairder kan niet.” De inrichting is sober en over elk detail is nagedacht.

“Alles heeft een tweede leven gekregen,” zegt De Ridder. Zo komen de stoelen, banken en tafels van Furnify, dat gespecialiseerd is in circulaire inrichting. De vier oranje- en geelgekleurde barren zijn gemaakt van de oude zeecontainers waarin eerst het dak was opgeslagen. De lampen zijn bij elkaar gezocht op brocantes.

En om helemaal aan te kunnen haken bij deze tijd, probeert De Ridder de catering bij evenementen zo veganistisch mogelijk te maken.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.