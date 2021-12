‘Ondanks wat mijn ouders zeiden, bleef ik dansen’

Beeld Debra Barraud

“Als kind groeide ik op in Equatoriaal-Guinea. Daar was dansen echt een onderdeel van het dagelijkse leven op straat. Op mijn vierde verhuisde ik met mijn ouders naar Barcelona. Het viel mij gelijk op dat daar niet op straat werd gedanst. Desondanks nam ik elke gelegenheid aan om te dansen. Soms gaven mijn ooms mij zelfs wat kleingeld om te dansen op een verjaardag of bruiloft.

Toen ik naar de middelbare school ging, zeiden mijn ouders dat ik mij moest focussen op school en dat we niet naar Europa waren gekomen om te dansen. Ondanks wat mijn ouders zeiden, bleef ik dat doen. Tijdens het uitgaan kwamen mensen naar me toe en vroegen ze of ik dansles zou willen geven.

Inmiddels studeer ik economie en ben ik professioneel danser. Dansen heeft me zoveel kansen gegeven. Ik geef les, maar werk ook met grote merken samen voor campagnes. Mijn ouders zijn grote supporters nu ze inzien hoeveel kansen ik erdoor heb gekregen.

Maar ook zonder al die kansen zou ik nog steeds dansen. Zoals nu: ik ben met vakantie in Amsterdam en ik ben hier op het Museumplein aan het dansen. Waar ik ook ga, het is een stukje van mijn cultuur dat ik altijd met me meedraag.”