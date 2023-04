Ondanks de eetbare-ondergoed-tonijn kan MasMais Marisqueria door voor een voorzichtige crush (7-)

Het mag bij MasMais Marisqueria dan om vis draaien, een hele toren ervan maakt dat je vegetariër wil worden, merkte recensent Mara Grimm. Gelukkig serveert het restaurant ook perfect gegaarde rokerige dorade met maistortilla’s en superspannende cocktails.

Ik word regelmatig halsoverkop verliefd – meestal op een gerecht, soms gewoon op een restaurant. Zo verloor ik mijn hart ooit aan Hartwood, een openluchtrestaurant in de Mexicaanse jungle. Omdat deze zaak in mijn hoofd mythische proporties had aangekomen, boekte ik een ticket. Helaas bleek die jungle gewoon een zijstraatje van Tulum, de Mexicaanse versie van Ibiza waar soapsterren de hele dag in hippiejurken lopen. Het eten viel dan weer níet tegen; alles wat uit de buitenkeuken van Hartwood kwam was zo goed, dat de liefde voor de Mexicaanse keuken nooit meer over is gegaan.

Gelukkig hoef je daar allang niet meer voor naar Tulum, want de Mexicaanse keuken is bij ons al jaren zo’n trend dat er genoeg goede adressen zijn. Coba en Bacalar in Noord zijn daar de beste voorbeelden van. Nieuwer is MasMais Marisqueria in West. Eigenaren Mike van Kruchten en Jim van de Ven hebben al een taqueria op de Hoofdweg, en voor deze nieuwe plek bundelden ze hun krachten met Rick Swinkels, die we nog kennen van Sjefietshe.

Bij de Marisqueria ligt de focus op vis. Het is simpel ingericht, met veel hout en een felblauwe bar. Er draait lekkere muziek en zowel de bediening als het publiek is jong, relaxed en vrolijk. Los van de Mexicaans-­Peruaanse menukaart is er een cocktailkaart. Daarvan is de Smokey Paloma een aanrader, gemaakt van Mezcal San Cosme, grapefruit en limoen, wat een superspannende, rokerige cocktail oplevert. Niet op de kaart, wél aanbevolen is het blond biertje van Brouwerij van Wilderen; fris, fruitig en laag in alcohol, geserveerd in bolglaasjes.

Kledderboel

We starten met Peruaanse ceviche van dorade die wordt geserveerd met chulpe (knapperig geroosterde mais) en babymais. Dit gerecht, waarin vis wordt gegaard in zuur, staat of valt met een goede balans. Deze schuurt tegen het randje van te zuur aan, en is daardoor verkwikkend en uitdagend. Minder enthousiast zijn we over de tuna tostadas. Ik bestel voor Proefwerk zo min mogelijk tonijn omdat veel soorten met uitsterven worden bedreigd, maar dit gerecht mogen we volgens de bediening absoluut niet missen. We krijgen twee knapperige maistortilla’s met daarop een laag weeïg smakende avocado en geelvintonijn die is afgelakt met unagi glaze, maar vooral naar sojasaus smaakt. De tonijn is wel erg dik gesneden en lijkt qua structuur meer op eetbaar ondergoed dan op vis. Kortom: we proeven van alles, maar geen kruidigheid, geen frisheid en vooral: geen Mexico.

Nog een tegenvaller is de Marisco tower: een strak opgebouwde toren van verschillende soorten vis, schaal- en schelpdieren. Onderop een laagje ­komkommer, daarop ceviche-­garnaal, gekookte garnalen, avocado, tonijn en bovenop sint-jacobsmosselen. Erbij komt een flesje gerookte tomatensaus dat we van onze ober in zijn geheel over de vis heen moeten gieten. Omdat de saus behalve rokerig ook wat waterig is, probeer ik eerst de helft. Daar is de ober het niet mee eens. Helemáál, zegt hij met klem, want ‘het moet een kledderboel worden’. Geloof me: ik hou van zooitjes, ik hou van vis, ik hou van overdaad en ik hou van eten met mijn handen. Maar dit slaat in zoveel opzichten de plank mis, dat ik niet weet waar ik moet beginnen. De te grove stukken vis, de idiote combinatie van een subtiele ceviche van garnaal met een bijna lompe, gekookte variant, wéér die eetbare-ondergoed-tonijn en vooral: de onsmakelijke hoeveelheid. We doen ons uiterste best wat van deze slachtpartij te maken, vragen om flink veel limoen en gaan los met een ander flesje saus: een pittige, die is gemaakt van chile piquin. Dat scheelt, al heb ik na zo’n overdosis vis vooral zin om vegetariër te worden.

Gevlinderde dorade

Gelukkig hebben dat ze ook een paar groentegerechten , zoals (goed bedachte!) ceviche van oesterzwam. Wij proeven de artisjokquesedilla’s met escabeche en salsa roja, die niet slecht zijn, maar wat frisser hadden gekund. We sluiten af met een hoogtepunt: een gevlinderde en op houtskool geroosterde dorade. Hij wordt geserveerd met mais­tortilla’s, avocado, limoen, refried beans en twee verschillende salsa’s. Dit is net als de seafoodtower een do-it-yourselfgerecht, maar hier klopt alles wél. En man, wat is die vis goed gegaard, wat zijn de smaken goed en wat ziet het er aantrekkelijk uit.

Wat mij betreft mag de kaart dan ook vol met dit soort gerechten staan, want dit is precies waar je op hoopt bij een marisqueria. En nu ik toch bezig ben: meer schaal- en schelpdieren, véél meer Noordzeevis of andere duurzame opties, meer gerechten van de barbecue en meer verse kruiden zouden ook best fijn zijn. Volgens Rick Swinkels komt dat er de komende maanden allemaal aan. Ik geloof hem graag – maar tot die tijd is er ­tussen mij en MasMais slechts sprake van een kleine crush.

MasMais Marisqueria Admiraal de Ruijterweg 273

wo-za 18.00 tot 23.00 uur

Best

De klassieke ceviche is precies zuur genoeg.

Minder

De zeevruchtentoren gaat al na twee happen tegenstaan: dit is een overdosis vis.

Opvallend

De eigenaars smokkelden zelf zakken vol pepertjes uit Mexico mee naar Nederland.

Leukste tafel

Een van de plekken aan de felblauwe keukencounter: dan zie je precies wat er wordt gekookt.

Mara Grimm. Beeld Marjolein van Damme

