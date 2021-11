Beeld Debra Barraud

“Ik denk dat ik nooit de behoefte heb gehad om op zoek te gaan naar mijn biologische moeder omdat ik twee hele liefdevolle ouders heb. Ik was een maand oud toen zij mij vanuit de Dominicaanse Republiek adopteerden. Zes jaar geleden ben ik voor het eerst teruggegaan, samen met een paar vrienden.”

“Eén specifiek moment kan ik mij nog goed herinneren. We waren een dagje in Santo Domingo, de stad waar ik ben geboren. Terwijl mijn vrienden even een winkel inliepen, bleef ik buiten wachten, op een stoepje. Ik keek om mij heen en observeerde de chaos die aan me voorbijtrok. Ik zag de gaten in de weg, de beschadigde auto’s en de schrijnende armoede.”

“Die vijf minuten dat ik daar zat voelden als uren en ondanks dat ik nuchter was, voelde het als een trip. Op dat moment besefte ik hoe mijn leven eruit had gezien als ik was opgegroeid in de Dominicaanse Republiek. Ik werd overvallen door een diep gevoel van dankbaarheid voor mijn leven.”

“Ik hoop ooit wel mijn biologische moeder te ontmoeten. Niet omdat ik iets mis in mijn leven, maar ik zou haar graag willen bedanken en vertellen dat ze de juiste keuze heeft gemaakt.”