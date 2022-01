Omdrinken in plaats van omdenken met No Wine Today

Beeld Shutterstock / Igor Klimov

Waarom zijn jullie begonnen met No Wine Today?

Merel Braakman (MB): “Het is onze missie om mensen bewuster te laten omgaan met hun drankgebruik. Onze unieke methode waarbij je langzaam je mindset over alcohol verandert, volgen ze niet alleen tijdens januari, maar gedurende 30 of 63 dagen. Het gaat erom dat je nadenkt over de vraag waarom je drinkt; vaak is het een gewoonte geworden. We raden niemand aan om helemaal te stoppen als je dat niet wilt, maar willen mensen wel laten inzien dat je een betere versie van jezelf wordt als je niet meer klakkeloos drinkt.”

Judith Renard (JR): “Je krijgt elke dag veel tips via de mail, zoals recepten voor mocktails en toegang tot onze succestools, zoals een afstreepkalender. Niet om af te tellen tot je weer mag drinken, maar tot je een meer bewuste drinker bent geworden.”

Wat is het grootste voordeel van bewuster drinken?

JR: “Je hebt opeens veel meer tijd en energie om andere dingen te doen.”

MB: “Het verdwijnen van buikvet, oftewel de bierbuik of wine belly, en een fitter lichaam is een mooie bijkomstigheid.”

Alcohol is het nieuwe minder vlees eten?

JR: “Het wordt meer en meer geaccepteerd om niet altijd te drinken. Er zijn ook steeds meer lekkere alcoholvrije dranken, zoals de gin van Nona June, en bubbels, bijvoorbeeld de Bruud 0 % van Patty Brard.”

MB: “We staan nog maar aan het begin; over twee jaar is bewust drinken net zo hip als minder vlees eten nu is. Je hoeft geen alcoholist te zijn om te minderen met drank.”

Melden meer mensen zich in januari?

JR: “Dan zien we wel een piek, maar die zien we ook na de zomervakantie. Meedoen kan het hele jaar door. 80 Procent maakt goede voornemens en maar 17 procent houdt het vol. Bij onze methode houdt iedereen het vol.”

MB: “Wat helpt, is dat je voor ons programma betaalt, want dan willen mensen het afmaken ook.”

Doen jullie zelf eigenlijk aan Dry January?

JR: “Ik heb een heerlijk glas champagne gedronken met oud en nieuw.”

MB: “Op wintersport in Frankrijk heb ik in de zon een glas goede Sancerre gedronken en daar heb ik heel bewust enorm van genoten. Omdrinken in plaats van omdenken, daar gaat het om.”

