Oma Coby (96) verkoopt oliebollen tegen eenzaamheid: ‘Aandacht willen we op elke leeftijd’

Oma Coby met haar kleinzoon Mark Simoons en een schaal Cobybollen. Beeld Rutger Geleijnse

Hoe kwam je erachter dat je oma soms eenzaam is?

Simoons: “Dat besef kwam tijdens de pandemie. Toen mijn oma 95 werd, zei ze: ‘Ik hoopte een leuk feest te kunnen organiseren, maar in plaats daarvan maak ik iedereen een klein bedrag over, zodat jullie zelf een borreltje kunnen kopen.’ Ik ben toen een kaartenactie gestart, waarbij meer dan tweehonderd bloemen en kaarten naar haar werden gestuurd. De impact die dat op haar had was ongelofelijk. Toen besefte ik: aandacht willen we allemaal, op elke leeftijd. Dat gun ik ook alle andere ouderen.”

Hoe bestrijd je eenzaamheid met oliebollen?

“Onze winst gaat volledig naar Stichting de Tijdmachine. Zij organiseren het liveconcert Gouwe Ouwe in Nederlandse zorgcentra, waarbij de eetzaal omgetoverd wordt tot dancing van weleer. Muziek uit de jaren 60 en 70 neemt de ouderen mee terug naar vroeger, en dat kan weer voor mooie gesprekken zorgen. De kracht van muziek is bewezen effectief.”

Is een Cobybol anders dan een gewone oliebol?

“Zeker. De basis van de Cobybol komt uit het eerste kookboek van de Margriet, uit 1938. Dat boek hebben we nog en daar heeft mijn oma destijds een aantal dingen bij geschreven. Wát precies, is natuurlijk geheim.”

Wat vindt je oma ervan?

“Eerst vond ze het spannend. ‘Het moet wel lekker zijn, anders wordt het een fiasco en staat mijn naam eronder!’ riep ze dan. Maar van de eerste oliebollen at ze er drie in een paar uur weg, dus dat zat wel goed. Donderdag komt ze ook mee naar Café Nol, dat vindt ze schitterend.”