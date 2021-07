Om te lezen nu ‘Tokio’ bijna begint: boek Mijn Olympische Spelen

Wat waren uw eerste Spelen?

“Barcelona, 1992. Ik werkte net een paar jaar bij Vrij Nederland. Eigenlijk heb ik geen journalistieke opleiding, maar ik ben wel altijd een sportfanaat geweest. Toen Barend en Van Dorp weggingen bij Vrij Nederland, dachten mijn vriend Guus Hermans en ik ‘dat kunnen wij ook’.”

Voor een echte sportfanaat zullen die eerste Spelen wel bijzonder zijn geweest.

“Ik ben altijd nuchter over dat soort dingen. Het is ook gewoon je werk, hè? Je bent op zo’n moment vooral bezig met de vraag hoe je die verhalen het beste op kunt schrijven. Het waren wel de Spelen dat Ellen van Langen goud won op de 800 meter – sowieso een prachtnummer is dat. Dat was een fenomenaal moment. Dan ben je wel blij dat je daar was.”

Waarom deze bundel?

“Hans Klippus, John Volkers, Henk Stouwdam en ik wilden weer eens inchecken bij de bijzondere olympiërs die we door de jaren heen hadden gesproken. Van de meeste geijkte winnaars weet men wel hoe het hen tegenwoordig vergaat, maar er zijn nog een hoop andere interessante deelnemers, die ook na de Spelen veel invloed hebben gehad op hun sport. We wilden de verhalen voorbij het evenement beschrijven.”

Wie van de huidige olympiërs zou u wel willen interviewen?

“Ik zou Femke Bol wel willen spreken. Dat is echt een bijzondere atlete. Wij merkten tijdens het maken van het boek dat de Nederlandse olympiërs vaak een beetje dezelfde types zijn: vriendelijk en toegankelijk. Ik heb bijvoorbeeld niemand via zijn agent hoeven benaderen – ik vond ze gewoon in het telefoonboek.”