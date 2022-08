Om in te lijsten – Het Parool en Museum van de Geest zoeken uw lijstjes en schema’s

Museum van de Geest zoekt, in samenwerking met Het Parool, de meest bijzondere, grappige, vervreemde, herkenbare, bizarre, ingewikkelde of verhelderende lijstjes en schema’s. Ook die van u.

Iedereen voelt soms die behoefte: even de verwarrende werkelijkheid ordenen in een reeks overzichtelijke lijnen en getallen op papier, op een verpakking of de muur. “Van manager met faalangst tot huisvader met een midlifecrisis, of ieder mens die boodschappen moet doen: de neiging om de chaos te vangen in schema’s is er een van iedereen,” aldus fotograaf Jan Hoek, die graag samenwerkt met mensen in de marges van de samenleving. Kunstenaars maken waanzinnige schema’s, zien Hoek en curator en kunstenaar Hanne Hagenaars; vooral die in het veld van outsider art.



Hoek en Hagenaars maken voor Museum van de Geest in Amsterdam de tentoonstelling 31553580 – de getallen die op de rekenmachine het woord obsessie vormen. Over de obsessie die we allemaal kunnen hebben voor getallen en schema’s, voor orde en lijstjes. Voor die tentoonstelling zijn ze op zoek naar zo veel mogelijk mooie voorbeelden.

Heeft u prachtige pagina’s in uw agenda, grappige boodschappenlijstjes, ingewikkelde tijdschema’s of juist hele simpele dagboeknotities? Stuur ze in en wie prijkt uw lijstje – als u wilt anoniem – straks in PS van de Week en in het museum. Ook gevonden lijstjes en schema’s zijn welkom: deze tentoonstelling is van en voor iedereen.

Meedoen? Maak een foto van uw schema of lijstje en mail die naar janhoek@gmail.com of hannehagenaars@gmail.com.