Om de hunkering te stillen: een kleine liter saotosoep

Waar bestellen we?

Een intense craving naar saotosoep komt opzetten op een druilerige dinsdagmiddag. De keuze valt op Saoto Kitchen in Sloterdijk: een Surinaams/Hindoestaans restaurant dat sinds 2020 aan afhaal en bezorging doet.

Wat biedt het menu zoal?

Zoals de naam al doet vermoeden: ­saotosoep, in kleine en grote portie. Tevens kun je ’m vega (zonder kip) of vegan (zonder kip en ei) bestellen, de prijs loopt navenant af. Maar er is meer. Hoofdgerechten op basis van nasi, bami of witte rijst, met ook hierin een mix tussen vlees, vis en plantaardige ingrediënten. Roti en rotirols, gevulde bara’s, snacks (denk: samosa’s, telo en kipsaté) en ‘exotische broodjes’, bijvoorbeeld met bakkeljauw of kerriekip. Tot slot een aantal desserts en (zoete) drankjes. De prijzen zijn zeer sympathiek en de keuze is reuze. Voor wie het lastig vindt te beslissen, zijn er vijf verschillende menu’s à 25 euro, geschikt voor twee personen.

Rijden maar!

Na iets minder dan een uur wordt alles bezorgd; alles is netjes ingepakt en dampend heet. Allereerst even die craving ­stillen. Voor de grote versie van de saoto betaalde ik 7 euro. En groot blijkt ook echt gróót: het is bijna een liter soep! De kippenbouillon is precies goed: lekker kruidig. Ook de vulling is wat betreft hoeveelheid ­royaal te noemen: het malse kippenvlees, de gebakken vermicelli, rijst, taugé en tokofrietjes zijn dik in orde. Er zwemt een uitstekend gekookt ei in de hoge beker soep – de dooier gelukkig niet te ver doorgeslagen – en de stroperige peperketjap maakt het feest compleet. Kortom: een goed bestede 7 euro.

Wat proefde je nog meer?

De bami tofu (€9) is tevens een flinke portie. De ratio is alleen een beetje in disbalans: 90 procent noedels, 10 procent andere ingrediënten. Maar de glibberige deegslierten zijn goed gesausd en de vegetarische vulling van blokjes tofu, boontjes en paprika is lichtpittig en vooral uitgesproken van smaak. Ik ben echter nooit zo’n voorstander van zuur en groenten (zoals de cherrytomaten) in de warme bak erbij doen, al zijn die op zichzelf wel een welkome frisse tegenhanger bij de bami.

De bara met lamsfilet (€6,50) heeft een mooi formaat, het deeg is kruidig en zacht. Het gestoofde lamsvlees vind ik echt een tikkie te droog, ik had gehoopt op wat vettere stukjes voor een aangenamer mondgevoel en extra sappigheid. Het zuur als extra topping helpt daar gelukkig wel bij. Een prima bara, maar de volgende keer zou ik voor een andere vulling gaan.

Tot slot de baka bana (€2,75). Het deegjasje is dun en krokant, de bakbanaan zoetig en de pindasaus mild en romig. Daar zou ik er nog wel een van lusten.

Saoto Kitchen Open Ma-vr 11.30-20.30, za 15.00-20.30

Bestellen via Uber Eats en Thuisbezorgd

Prijs €25,25 voor vier ­gerechten

Aanrader Ja, vooral de saotosoep en de baka bana

