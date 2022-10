Olifant Hansken, politiehond Albert en Japie de gorilla waren rasechte Amsterdammers

Grafsteen politiehond Albert (1924) in het Oosterpark. Beeld Tammy van Nerum

U schreef het boek samen met Suzanne Wouda, nadat u eerder samen een Vlag en Wimpel had gewonnen. Bevalt het samenwerken?

“Ons eerdere kinderboek, Oorlog in inkt, was ook een bundel historische verhalen, en dat wilden we nog eens doen. Maar dan niet opnieuw oorlogsverhalen, dat zou niet verrassend zijn. Ik kende het verhaal over Artis in oorlogstijd, dat was een mooi voorbeeld. We zijn gaan speuren naar andere dierenverhalen die de moeite van het doorvertellen waard zijn.”

De presentatie van het boek is in het Oosterpark, naast het beeld van politiehond Albert, een van de verhalen uit uw boek.

“Albert was de hond van agent Jacob Water, die heel getalenteerd bleek in het oplossen van misdrijven, moorden zelfs. Nadat zijn baasje was overleden, is Albert naar verluidt van ellende ook gestorven. Het verhaal gaat dat Albert de aanleiding is geweest om de hondenbrigade op te richten.”

Dan hebben we olifant Hansken, model van Rembrandt?

“Ja, dat was een schildersmodel van Rembrandt, die was in de stad altijd op zoek naar iets om te schetsen. Hansken schijnt nog eens door een bruggetje te zijn gezakt op weg naar de Botermarkt, het huidige Rembrandtplein. Het Oliphantspad en de Oliphantsbrug zouden hun naam aan Hansken te danken hebben.”

Het derde Amsterdamse verhaal is wel heel fascinerend.

“Dat speelt rondom de apenrots en het apenhuis in Artis tijdens de Tweede Wereldoorlog, waar Japie de gorilla veel bekijks trok. De Duitsers betaalden mee aan het voer voor de dieren in Artis, zodat de soldaten wat vertier hadden. Wat ze niet wisten, is dat onder de rots zo’n tweehonderd onderduikers hebben geschuild.”