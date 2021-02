Olidò maakt misschien wel een van de beste truffelpizza’s van de stad

Kruidig, romig en kazig: toppizza’s. Beeld Monique van Loon

Waar bestellen we?

Ik eet vandaag in Oost, niet mijn eigen stadsdeel, dus ik besluit mijn digitale vriendenkring in te zetten als hulplijn. Op de vraag ‘waar te bestellen’ wordt één antwoord veelvuldig gegeven: Olidò. Een pizzeria die sinds 2018 aan de Hogeweg is gevestigd, vlakbij Park Frankendael. Deze zaak is niet aangesloten bij de drie bekende bezorgapps, maar brengt zelf rond in Watergraafsmeer, Indische Buurt, Oud-Oost en Diemen-Centrum. Afhalen kan natuurlijk ook.

Wat biedt het menu?

Een kleine selectie klassieke antipasti, waaronder een sympathiek borrelplankje voor twee personen, tien soorten pizza’s uit de houtoven en twee dolci: tiramisu en cheesecake. De prijzen zijn vergelijkbaar met andere ambachtelijke pizzabakkers: van €9,50 voor een Margherita tot €16,50 voor een pizza met luxere ingrediënten.

Rijden maar…

Na 21 minuten belt de restaurant­medewerker al aan. Da’s vlot! Zijn dikke Italiaanse accent en vrolijke gezicht laten me even denken dat ik op vakantie ben. In zijn hand: drie plastic bakjes met andere gerechten en drie kartonnen pizzadozen. Die zijn nog prima warm.

Ik begin met de twee aperitiefhapjes, die zeer royaal te noemen zijn. De ver­duracce (€6,50) is een mooi aangemaakte salade met rucola, gegrilde groenten en Parmezaanse kaas. Overigens ook heerlijk om de volgende dag op te bakken en te ­serveren met pasta en tomatensaus, mocht je wat over hebben. De focaccia (€4,50) is een perfect huisgemaakt exemplaar dat goed in de oregano en zeezout zit. Fijn om te soppen in je beste olijfolie.

Maar dan… de pizza’s!

Het was lastig kiezen uit de selectie, want ze klonken allemaal even appetijtelijk. Uiteindelijk zwichtte ik voor de woorden ’nduja en truffel – beide favoriet. De El Diablo (€14,50) bevat het eerste ingrediënt; ’nduja, pikante smeerbare worst.

Beeld Monique van Loon

De pittigheid wordt begeleid door zachte buffelmozzarella, gegrilde aubergine, tomaatjes en verse basilicum. Alles komt samen: spicy, zoetig, kruidig, romig, fris.

Op de mooi gebakken bodem met ­krokante blazen van de Bomba Tartufata (€16,50) vind ik fior di latte (mozzarella van koemelk), granglona (een harde schapenkaas uit ­Sardinië), verse worst, rucola en truffel. En dan bedoel ik: échte truffel, vers eroverheen geschaafd. Deze pizza is lekker kazig en door de plukjes varkensworst zit venkelzaad, wat het geheel nét even een tik omhoog haalt. ­Misschien wel een van de meest geslaagde truffelpizza’s van de stad.

Nog plek voor dolci?

Sì. De tiramisu (€5,50) en cheesecake (€6) zijn niet de allerbeste die ik ooit at, maar ook zeker niet slecht. Al zou ik eerlijk gezegd eerder plek bewaren voor nog een paar punten van die fenomenale pizza.

