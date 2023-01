Oekraïens stel uit Driemond stuurde al 120 ambulances naar het front: ‘Ik liet mijn kind en man achter om naar de oorlog te gaan’

Het leven van Oekraïners Veronika (31) en Dmytro (30) in Driemond bestaat uit werk, hun dochter Alexandra én de oorlog. Het afgelopen jaar stuurden ze 120 ambulances naar Oekraïne. Maar hoe langer de oorlog duurt, hoe moeilijker het wordt om hulp te organiseren. ‘Mensen zijn moe. Wij ook.’

In het onopvallende rijtjeshuis in Driemond is de oorlog voor Dmytro Zadorozniy en Veronika Mutsei nooit ver weg. Het is te zien aan hond Slippy, meegebracht vanuit Oekraïne, die een poot heeft verloren in de oorlog. Aan de uit Kiev meegekregen gemberkoekjes, de stroom filmpjes met bombardementen die op de telefoon binnenkomen. Of aan de appjes met de zus van Veronika, die als 24-jarige arts naar de frontlinie in Oost-Oekraïne is gegaan.

Eens in de zoveel tijd is het ook door de hele straat zichtbaar, als felgele ambulances hun straat veranderen in een hulppost. De voortuin ligt dan bezaaid met pakketten medicijnen en hulpgoederen die in de ambulances naar Oekraïne worden gebracht.

Het afgelopen jaar stuurden ze met de organisatie Zeilen voor Vrijheid 120 ambulances naar Oekraïne. Veronika is een paar keer meegegaan, Dmytro niet. “Als Oekraïense man mag ik het land niet uit als ik een stap in Oekraïne zet.”

Ze zijn moe. Van het beukende ritme van de dagen: overdag werken ze als IT-consultant, rond acht uur leggen ze hun driejarige dochter Alexandra in bed. Dan pakt Veronika haar laptop en begint haar tweede leven. Dat bestaat uit het organiseren van hulpgoederen, het coördineren van vrijwilligers of het kopen van met donaties betaalde ambulances.

Onmachtig

Ze kwamen vijf jaar geleden naar Nederland, voor carrièreperspectief en om hun dochter meer kansen te geven. Hun familie bleef in Oekraïne wonen, de meesten in Kiev. Ze reisden af en toe heen en weer, maar verder waren ze vooral bezig met het opbouwen van hun leven in Nederland.

Totdat op 24 februari 2022 hun leven op zijn kop kwam te staan. Veronika: “Dmytro maakte me wakker, en zei: ‘de oorlog is begonnen’. De uren daarna ben ik kwijt.” Dmytro: “Ik heb mijn werk gebeld en gezegd dat ik even niet zou komen.”

Vervolgens gingen ze naar vrienden in Diemen-Zuid en werd er contact gezocht met andere Oekraïners via Telegram. “Ik herinner me het kippenvel dat ik had bij een bijeenkomst waar het Oekraïense volkslied klonk,” zegt Dmytro. “Oekraïners in het buitenland zijn altijd een beetje achterdochtig naar elkaar, maar dat was nu meteen weg. We weten wie de vijand is.”

Ze voelden zich onmachtig. Niet dat ze in Kiev hadden willen zitten, maar daar is het wel een stuk overzichtelijker. Veronika: “Het is hard, maar duidelijk. Als de raket je raakt ben je dood. Hier zit je op afstand, volg je alles op de voet, maar kun je helemaal niks.”

Veronika (‘ik ben goed in organiseren’) trok dat niet en begon groepjes die hulp wilden bieden bij elkaar te brengen. Ze legden contacten in Oekraïne, vroegen wat er nodig was en gingen naar legerdumps om kogelvrije vesten te kopen. De stichting Zeilen voor Vrijheid werd opgericht om donaties te kunnen ontvangen. De voortuin lag bezaaid met spullen, buren kwamen helpen of zeiden dat ze ook hun tuin mochten gebruiken.

Bombardementen

In principe wilden ze met auto’s die kant op, tot ze hoorden dat er behoefte was aan ambulances in Oost-Oekraïne. “Toen zijn we gaan zoeken en kwamen we in België een lading oude ambulances tegen. We hadden 25.000 euro, spaargeld en donaties en konden zo de eerste twee ambulances en vijf auto’s kopen.”

En er was nog een voordeel. Juist door ambulances te gebruiken kwamen ze sneller langs de grensposten. “Het is een noodvoertuig, en zo wordt het vaak ook door douaniers gezien,” aldus Veronika. Dmytro: “De eerste ambulance rijdt nog steeds, in de regio Donetsk.”

Veronika ging zelf samen met een Pools meisje mee met het tweede konvooi naar Oekraïne. In Polen hadden ze autopech. De rest reed door terwijl zij moesten wachten op reparaties. Veronika: “Dat was een moeilijk moment. We zaten in een hotel met moeders en kinderen die uit Oekraïne gevlucht waren. En ik liet mijn kind en man achter om naar de oorlog te gaan.”

Dmytro: “Ik heb er veel grijze haren van gekregen. Ambulances zijn goed te zien, en een doelwit voor de Russen. Een trainingscentrum net over de grens met Polen waar ze vlakbij waren werd gebombardeerd. Een paar ambulances in Oekraïne zijn gebombardeerd. Gelukkig raakte niemand gewond.”

De ambulances die richting Oekraïne gaan. ‘Ze worden nu herkend in Oekraïne. Dan zeggen ze: hé, dat zijn die auto’s uit Nederland.’ Beeld Ivo van der Bent

Maar het grotere doel is belangrijker. Ze horen uit Oekraïne dat de medicijnen goed gebruikt worden. Het konvooi uit Nederland rijdt steeds tot Lviv, in West-Oekraïne, waarna Oekraïners de ambulances naar de frontlinie rijden en zij zelf in meegebrachte auto’s terugrijden.

Veronika: “Door de ambulances konden mensen geëvacueerd worden. En onze ambulances worden nu herkend in Oekraïne. Dan zeggen ze: hé, dat zijn die auto’s uit Nederland.”

Toch maakt Veronika zich zorgen. “Ons saldo staat vaak op nul, en dan ben ik bang dat we niets meer kunnen doen. Tot nu toe krijgen we elke keer weer nieuw geld, maar hoe langer de oorlog duurt hoe verder weg die in de gedachten van Nederlanders is. Ik weet niet of we dit jaar vol kunnen maken.”

Kinderspeelgoed

De oorlog trekt een zware wissel op hun leven. Veronika besteedt elk vrij uurtje aan de organisatie, Dmytro probeert vooral het gezin draaiende te houden. Af en toe nemen ze een weekje vakantie. “Anders worden we gek. Ons leven bestaat uit oorlog, werk en voor onze dochter zorgen.”

Zeker in de eerste maanden merkten ze dat hun dochter verdrietig leek. Dat zag ook de leidster op de kinderopvang. “Ik denk dat ze ons spiegelde,” aldus Veronika. “We zaten de eerste weken ook echt alleen maar op onze telefoon.” Dmytro: “We zijn gestopt met het kijken naar video’s waarin explosies te horen zijn waar Alexandra bij is. Dat krijgt zij ook mee.”

Ze vertellen hun dochter wel over wat ze doen. Dat ze bijvoorbeeld kinderspeelgoed naar Oekraïne sturen. Dmytro, lachend: “Daar is ze heel nieuwsgierig naar. Al wil ze haar eigen speelgoed nog niet doneren”.

Hoe ze de toekomst zien? Ze durven er niet echt over na te denken. “Elke dag hoop ik dat de oorlog morgen voorbij is,” zegt Veronika. “Dan kunnen we het werk van de stichting ombuigen naar wederopbouw. Maar ik heb er een hard hoofd in.” Of ze ooit naar Oekraïne terugkeren weten ze niet.

De Oekraïense diaspora is hechter geworden sinds de oorlog. Dmytro noemt het de ‘Maidan-mindset’. “Iedereen probeert elkaar te helpen omdat we tegen een gezamenlijke vijand strijden.” Tegelijkertijd hopen ze dat ook Nederlanders nog steun blijven geven. Veronika: “Eerst komt de golf van hulp, daarna zijn mensen moe van de oorlog. Dat snap ik. Dat zijn wij ook. Maar alle hulp is hulp.”

Zaterdag vertrokken weer acht ambulances. Wat nu echt nodig is volgens de twee zijn luiers. “Die zijn zo duur in Kiev. Dus als iemand iets kan missen?”

Dan moeten ze snel door. De werkmails wachten en ’s avonds moet er weer worden gezocht naar nieuwe ambulances. Hond Slippy krijgt een aai, Veronika appt haar zus. “Uiteindelijk zitten wij hier veilig, maar zo’n 24-jarig meisje dat alles doet om haar land te helpen vlakbij de frontlinie? Ik ben zo trots op haar.”