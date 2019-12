Oedipus opent brouwerij in ’t Badhuis op het Javaplein

Begin december sloot restaurant ’t Badhuis. Oedipus neemt de locatie over. Beeld Floris Lok

Net als bij Oedipus in Noord wordt aan het Javaplein straks bier gebrouwen. Maar waar de brouwerij in Noord vooral een plek is om een biertje te drinken, krijgen gasten op het Javaplein straks ook de kans om aan tafel te eten.

“Het wordt vooral een plek die om smaak draait,” zegt Tristan Spits van Oedipus. “We gaan gerechten maken die passen bij onze bieren.” Dat gebeurt natuurlijk op meer plekken, maar volgens Spits doet Oedipus dat op een vernieuwende manier. “Denk bijvoorbeeld aan fermentatie, een proces wat ook bij bierbrouwen gebruikt wordt.”

Bovendien wil Spits proberen of het platte dak van ’t Badhuis dienst kan doen als moestuin om groenten en kruiden te verbouwen, die vervolgens weer op het bord of in het bier opduiken.

Buurt

De locatie is bijzonder, zegt Spits, en niet alleen vanwege het enorme terras. “Een badhuis is van oudsher een plek voor verbinding, een plek waar mensen elkaar ontmoeten. We willen hier ook de verbinding met de buurt zoeken.”

Hoe dat er precies uit gaat zien weet Spits nog niet. “In Noord hebben we bijvoorbeeld een bier gebrouwen in samenwerking met het Skate Café.”

Oedipus hoopt in april de deuren op het Javaplein te openen.