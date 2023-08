Ode aan de Amstel kleedt alle gerechten heel restauranterig aan, maar zo smaken ze niet (5-)

Glamoureus of teleurstellend, regelmatig door een regenbui verrast; deze zomer zocht Mara Grimm naar het beste terras van de stad. Bij hekkensluiter Ode aan de Amstel is de presentatie van gerechten spectaculair, de smaken zijn dat helaas niet: die variëren van afwezig tot zonnebrand.

“Zullen we ergens anders gaan eten?” We zitten nog geen tien minuten bij Ode aan de Amstel of mijn tafelgenote wil weg – en ik eigenlijk ook. Maar het is te laat: we zijn eindelijk opgemerkt door de onervaren ober en hebben een met plakband aan elkaar gehouden wijnkaart en een beduimelde menukaart gekregen. Bovendien had ik deze plek bewust gekozen als afsluiter voor mijn zomerse serie Proefwerken, want het drijvende terras met wijds uitzicht op de Binnen Amstel is een van de mooiste en rustigste van de stad. Ik ken het uit de tijd dat Riva er nog zat, maar het is al een paar jaar in handen van het team dat ook In de Waag op de Nieuwmarkt runt.

We mogen zelf een tafeltje kiezen op het slechts half bezette terras; Ode aan de Amstel moet het vooral van bedrijfsetentjes hebben van bedrijven uit de buurt en het is vakantietijd. Het terras maakt een wat verwaarloosde indruk: achter me liggen een paar ingeklapte parasols, in de loungehoek liggen glasscherven en het meubilair is zo gedateerd dat we flashbacks naar de jaren negentig krijgen. Na weer een tijd wachten wordt de tafel ingedekt. Dat wil zeggen: er worden twee messen en twee vorken schots en scheef op tafel gelegd.

Weeïge brij

Op de kaart zien we opvallend veel Aziatische invloeden en genoeg vegan opties. De gerechten worden staccato omschreven. Er staat bijvoorbeeld ‘avocado | sushirijst | srirachacrème | mango | kumquat | sesam’, dus het is gokken wat je krijgt. In dit geval blijkt het een halve avocado gevuld met doorgekookte sushirijst op een bedje van diezelfde doorgekookte sushirijst. Samen vormen ze een wonderlijke, weeïge brij die weliswaar uiterst zorgvuldig en pincetterig is gedoseerd met onder andere schijfjes gedroogde kumquat en wat flinterdunne banen srirachacrème maar waar verder behalve een zweem zoetheid kraak nog smaak aan zit.

Ook aan de presentatie van de strandkrabbensoep met rode curry is duidelijk aandacht besteed. Zien we eerst nauwelijks personeel en moeten we zelfs om servetten vragen, nu staat opeens twee man aan tafel: de een zet een bord in met een kleine cilinder krabvlees met daarop secuur geplaatste croutonnetjes, sprietjes en crèmepjes. De ander giet er uit een kannetje wat romige soep over. Huh? Zitten we opeens in een toprestaurant? Helaas. In plaats van een krachtige bisque of aromatische curry proeven we vooral room die wat gekkig geparfumeerd is, waardoor het lijkt alsof je een hapje zonnebrand neemt. Peperdure zonnebrand, dat wel, maar toch: zonnebrand.

Inmiddels is wel duidelijk: dit wordt zo’n avond waarop je uit pure wanhoop zelfs de meest middelmatige wijn probleemloos achterover slaat. En daar hebben ze er hier best veel van. De witte spätburgunder van Manz heeft zo’n metaalachtige afdronk dat het lijkt alsof we uit een blikje zitten te drinken. En de rosé uit de Penedès wordt zonder aankondiging vervangen door een rosé uit de Languedoc. Als ik informeer hoe dat precies zit, krijg ik te horen dat deze hetzelfde smaakprofiel heeft. Voor de duidelijkheid: dat is het smaakprofiel van een rode winegum.

De keuken blijft ondertussen keihard zijn best doen. Bij wijze van hoofdgerecht heeft mijn tafelgenoot de gepofte biet met miso beurre blanc besteld. De goed gegaarde stukken biet liggen met opvallend veel krieltjes in een zielig plasje dat in de verste verte niet op een beurre blanc lijkt, maar op zijn best wat kookvocht waar per ongeluk een klontje boter in is gevallen.

Vegan pavlova

Zelf heb ik de pasta besteld die als ‘casareco’ op de kaart staat. Ze bedoelen casarecce, de opgekrulde pasta uit zuidelijk Italië. Dat ze geen idee hebben hoe je spelt vind ik niet zo’n ramp, dat ze niet weten hoe je hem kookt is een ander verhaal: de pasta is zowaar nog verder doorgegaard dan de sushipap uit het voorgerecht. We krijgen er een gepocheerde eierdooier bij die allang niet meer lopend is en wat inktvis, pancetta, pecorino en – geen idee waarom – een hele berg edamameboontjes. Voordeel van zo pal aan het water zitten is dat ik mijn bord redelijk onopgemerkt de Amstel in zou kunnen kieperen, maar we vergaan inmiddels van de honger dus gaan zowel deze eigenaardige interpretatie van de carbonara als de winegumwijn volledig op.

Kortom: de keuken leeft zich zo uit op de presentaties van de gerechten dat alles er heel restauranterig uitziet, maar de smaak te vaak op de tweede plaats komt. Behalve bij het dessert. We bestellen vegan pavlova met mango en kokos-limoenijs. In plaats van eiwitten wordt bij vegan pavlova het vocht van kikkererwten gebruikt om de merengue te maken. Werkt prima, al is deze misschien een fractie te hard gebakken. En de koffie? Die is de bediening straal vergeten. Geeft niet, want we zijn allang blij dat deze lange avond er eindelijk opzit. U snapt: ik ben wel even aan vakantie toe. Proefwerk is er zaterdag 9 september weer.

Ode aan de Amstel Amstelboulevard 1

odeaandeamstel.nl

Ma-za 11.00-22.00 uur

Zo 11.00-17.00 uur

Best

De vegan pavlova is nét iets te hard gebakken, maar pakt verder prima uit. Minder

De halve avocado gevuld met doorgekookte sushirijst op een bedje van diezelfde doorgekookte shushirijst is één grote weeïge brij. Opvallend Voor bootbezitters heeft Ode aan de Amstel een ‘Drijf in’. Dat werkt zo: bekijk de kaart online, stuur een appje met je bestelling, vaar erlangs en haal je bestelling op. Het aanbod varieert van een portie bitterballen tot een plateau met oesters, pata negra, kaas, olijven en brood. Leukste tafel De tafels pal aan de waterkant.

