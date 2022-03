Obsidian richt zich op liefhebbers van veganistische gerechten en live jazzmuziek

Beeld Daphne Lucker

Via een trap betreed je een donkere ruimte met een laag plafond, gedimde lichten en zwart geverfde muren. Kleine zwart marmeren tafels en donkergroene loungebanken wisselen elkaar af. In de hoek staat een laag podium waar dj’s en artiesten tijdens de maandelijkse Vegan Test Kitchen- en Artists Unplugged-avonden optreden.

Iedereen die gek is op veganistische gerechten en live jazzmuziek is hier welkom. “Met Obsidian willen we graag inspelen op de vegantrend, deze plek heeft echt een eigen smoel,” zegt eigenaar en sterrenchef-kok Peter Gast (44). Daarnaast is de locatie te huur voor alles wat tussen feestjes en vergaderingen in zit.

De plek heeft wat weg van restaurant Graphite, maar erg vreemd is dat niet. Peter Gast en Jacqueline van Liere (43) – voorheen eigenaars van ’t Schulten Hues in Zutphen – bereiden de gerechten voor in de keuken van Graphite, op de begane grond van het hotel. Naast deze twee zaken is het echtpaar eigenaar van De Ballenbar en Baowowow in De Hallen.

Voor de eerstvolgende Vegan Test Kitchen is er plaats voor twintig à dertig gasten. Intiem en exclusief, met muziek van dj Hans Stroeve. Op het wisselende menu staan tien vegan amuses, zoals groene groenten met jus van sesam en red meat radijs, en tomaatjes met granité van zuring. Een ticket koop je online voor €75, exclusief drankjes.

Uiteraard draait Artists Unplugged om de livemuziek. Voor €125 krijg je een optreden en tien gerechtjes van Graphite. Voor wie echt verrast wil worden: eens in de zoveel tijd organiseren Gast en Van Liere een Mystery Session (€75), een avond waarbij Obsidian omgetoverd wordt tot club.

Obsidian by Graphite Amstelstraat 17

