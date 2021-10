O My Bag ook in de Negen Straatjes: nieuw zijn de veganistische leren tassen

O My Bag, Wolvenstraat 15. Beeld Sophie Saddington

Tien jaar geleden begon Paulien Wesselink (37) haar tassenmerk O My Bag vanuit een antikraakpand in Centrum. Na een flagshipstore op de Ceintuurbaan opende ze onlangs een tweede zaak in de Wolvenstraat.

Wesselink studeerde internationale betrekkingen en begon daarna voor zichzelf. “Ik wilde werkgelegenheid creëren met de juiste omstandigheden op plekken waar dat nodig is. Dat heb ik gecombineerd met mijn passie voor mode en in het bijzonder tassen.”

Het proces van idee naar bedrijf duurde ongeveer een jaar. Sinds 2011 werkt Wesselink samen met verschillende producenten in India. Samen zorgen ze voor goede werkomstandigheden en een eerlijke beloning, en bieden ze trainingsprogramma’s aan. Ze werken met chroomvrij en sinds kort ook met veganistisch leer.

De nieuwe zaak is netjes en strak ingericht. Aan de witte wanden worden de tassen en accessoires gepresenteerd. Achterin is een knus zitgedeelte met zalmroze muren, een comfortabele bank en drie tafels met stoelen.

Naast tassen (van €129 tot €389) vind je in de winkel portemonnees, etuis, paspoorthouders en riemen (€30-€69). De producten van O My Bag worden ook internationaal verkocht: van de VS tot aan Japan.

Onlangs kreeg Wesselink de Bold Future Award, een initiatief van champagnemerk Veuve Clicquot, om vrouwelijke ondernemers te steunen. Wesselink: “Een enorme boost voor mij en het team!”

