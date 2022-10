Noorderlingen spelen zichzelf in voorstelling over energiearmoede: ‘Ik kom huilend thuis, zit ik weer in mijn niet-geïsoleerde schimmelshit’

In het Antoniushuis op de Kamperfoelieweg wordt het toneelstuk Snikheet opgevoerd, over energietransitie, met een mix van buurtbewoners en acteurs. Beeld Nina Schollaardt

“U maakt zich zorgen om het einde van de wereld. Ik maak me zorgen om het einde van de week.” Buurtactivist Eva Bollen is een van de vier Amsterdammers uit Noord die zichzelf spelen in een toneelvoorstelling over de energietransitie. Zoals een groot deel van haar achterban van oude Noorderlingen heeft Bollen het niet breed en daar komt de door slechte isolatie peperdure gasrekening nog bovenop. Vandaar haar uithaal richting een klimaatactivist die bevangen is door bezorgdheid over de opwarming van de aarde.

Het speelt zich allemaal af op zo’n heksenketel van een inspraakavond waar gezagsdragers met het zweet in hun handen naartoe gaan. Snikheet, dat is niet voor niets de naam van de voorstelling van theatergroep Parels voor de Zwijnen. Het is een pijnlijk treffende illustratie geworden van het debat over klimaat en energie in Amsterdam-Noord, of beter gezegd: heel de stad. Of nee, heel Nederland.

Een van de vele controverses

Een projectleider van de gemeente presenteert er het Klimaatakkoord Noord. De uitkomst van de ‘participatieavond’ staat eigenlijk al vast: al in 2035 gaat het stadsdeel van het aardgas af, waar de rest van het land daar tot 2050 de tijd voor neemt. “Noord kan dat!” zegt de projectleider stoer. Gevolg is wel dat de wijken stadsverwarming van Vattenfall krijgen. Een dure monopolist, vinden de Noorderlingen. En hoe schoon is dat, als daarvoor afval en biomassa worden verbrand?

Het is maar een van de vele controverses die aan de oppervlakte komen tijdens de voorstelling. De toestroom van hoogopgeleide ‘nieuwe’ Noorderlingen wordt verbeeld door de milieubewuste bewoners van een ‘drijvende woonwijk’ waar we Schoonschip in kunnen herkennen. Door allerlei hypermoderne snufjes zijn hun woonboten extreem energiezuinig en ze hebben geen afval meer. Bollen van actiegroep Red Amsterdam Noord bijt hen toe dat haar eigen interieur bestaat uit ‘een afvalbelt van de rijken die hun spullen beu zijn’. “Wie is hier nu eigenlijk duurzaam?”

Het verhitte debat dat al jaren woedt in Noord is door Parels voor de Zwijnen gekneed tot een voorstelling die na de première van vrijdag nog tien keer te zien is in Noord. Ook de rollen van de professionele acteurs zijn overigens levensecht, want ze zijn gebaseerd op voorgesprekken met de echte bewoners van Noord, van Schoonschip bijvoorbeeld.

Net als bij eerdere stukken van Parels voor de Zwijnen over armoede en overgewicht doen dus ook dit keer Noorderlingen mee die zichzelf spelen. Dat is een groot verschil met de professionele acteurs die zich inleven en aan het einde van de avond hun rol afwerpen, legt Bollen uit. Ze vindt het belangrijk om te doen, maar ook loodzwaar. “Ik kan het niet loslaten. Ik moet me hier op het toneel steeds kwaad maken, maar daarna kom ik huilend thuis. Zit ik daar weer in mijn niet-geïsoleerde schimmelshit.”

Ook Mohamed Zouini speelt zichzelf. In zijn buurt, het Tuttifruttidorp in Tuindorp Oostzaan, heeft hij het initiatief genomen om meer dan honderd schuurtjes een groen dak te geven. Dat ziet er mooier uit, wordt minder heet en het is beter voor de biodiversiteit. Met het toneelstuk hoopt hij ook iets te bereiken. “Er komen beleidsmakers en woningcorporaties. We vertellen een verhaal dat heel naar is, van mensen die het niet goed hebben en we hopen dat ze dit meenemen. Zodat we het gesprek hierover op gang brengen.”

Woningcorporatie Ymere, de gebeten hond omdat het stadsverwarming wil aanleggen in de Van der Pekbuurt, was vorige week alvast present bij een try-out. De nieuwe regiodirecteur kwam kennismaken met buurtactivist Bollen en vertelde haar dat het hem door het stuk beter lukte om zich in te leven in haar situatie. En dat terwijl hij toch al heel wat inspraakavonden heeft uitgezeten. Participatie klinkt goed, maar daarnaar luisteren valt kennelijk niet mee.

Luisteren is duidelijk iets waar het aan ontbreekt, als je het Bollen vraagt. “Het grootste deel van de Amsterdammers gaat al niet meer stemmen. Dan zijn we echt op een punt beland dat we daar iets meer moeten.” Het stemt haar somber over de kansen voor de energietransitie in Noord. “Zolang die tweedeling er is, komen we er niet uit. Ik zal nooit een warmtepomp kunnen betalen en Vattenfall is een ordinaire monopolist die zijn prijs hoog kan houden. Nu is duurzaamheid iets voor de elite.”

Henk Ramaakers: ‘We komen er wel uit als we serieus nadenken over de echte toekomst: het isoleren en bewaren van onze prachtige huissies.’ Beeld Nina Schollaardt

Henk Ramaakers (64) haakte later aan bij de repetities als invaller. Dit voorjaar haalde de rondvaartschipper uit de Van der Pekbuurt Het Parool toen hij zich bij een demonstratie van huurders tegen stadsverwarming en achterstallig onderhoud beklaagde over de slechte isolatie. “Als ik in de keuken sta, krijg ik koude kloten,” zei hij daar. Hij heeft een groot deel van de voorbereiding gemist. “Iemand anders haakte af en toen dachten ze aan die jongen van die koude kloten.”

Toch is hij wel positief over de kansen van de energietransitie. Hij heeft in zijn huurwoning de gaskachels en de geiser nog meegemaakt, en dan is de cv-ketel al een grote vooruitgang. “Ik denk dat we er wel uitkomen als we serieus nadenken over de echte toekomst: het isoleren en bewaren van onze prachtige huissies.”

Anna Benjamins: ‘De verhalen die ik vertel zijn echt. Uit mijn jeugd en zo.’ Beeld Nina Schollaardt

Anna Benjamins (76) speelde al eerder in een voorstelling van Parels voor de Zwijnen, De koningin van de Voedselbank, over armoede. “Dat was ook fantastisch, maar nu twijfelde ik. Ik vond mezelf te oud. Het is best zwaar om zoveel te onthouden. De verhalen die ik vertel zijn echt. Uit mijn jeugd en zo. Ik heb nog meegemaakt dat we niks hadden. Dan gingen we met drie zussen in de teil en ik was de laatste, dan was het water koud.”

Ze schrikt van haar energierekening. “254 euro voor mijn kleine seniorenwoninkje.” Het is tenminste warm en dat is al heel wat vergeleken met vroeger in de Jordaan. “De ijsbloemen stonden op de ruiten als het vroor.” Ze vertelt erover in de voorstelling, compleet met deze verzuchting in de richting van de klimaatactivist: “Ik vind het heerlijk dat de winters niet meer zo koud zijn.”

Mohamed Zouini: ‘We vertellen een verhaal dat heel naar is.’ Beeld Nina Schollaardt

Mohamed Zouini (32) is opgegroeid in Noord en nam in 2019 het initiatief voor 107 groene daken op schuurtje in Tuttifruttidorp. “Ik vond die teerdaken niet zo mooi.” Hij ziet het wel goed komen met de energietransitie. “Hoe weet ik niet, maar dit is geen Oekraïne. Dat is voor mij een echte crisis. Het is moeilijk, maar we hebben het erover en dan gaan er zeker oplossingen komen. Via een voorstelling breng je iedereen bij elkaar, zodat je in ieder geval elkaars verhaal kunt horen. Ik mis nog wel een ander publiek, met een migratieachtergrond. Ook dat is Noord. Ik weet zeker dat daar ook goede ideeën leven. We moeten het met z’n allen doen.”

Eva Bollen: ‘Ik moet me hier op het toneel steeds kwaad maken, maar daarna kom ik huilend thuis.’ Beeld Nina Schollaardt

Met actiegroep Red Amsterdam Noord hekelt Eva Bollen (56) het achterstallig onderhoud van de woningcorporaties. Na vijf jaar knokken wordt haar huis in De Punt beter geïsoleerd, maar in Noord zijn nog duizenden huurwoningen met energielabel F en G. “Als het heel koud is buiten, haal je daar de 20 graden niet eens en de bewoners komen straks alsnog boven het prijsplafond uit en worden met de huidige gasprijs toch gepakt.” Ze heeft zelf aan den lijve ondervonden welke minderwaardigheidsgevoelens het veroorzaakt om overgeleverd te zijn aan verouderde huurwoningen. “Ik heb een arbeidsongeschiktheidsuitkering en kan een hogere sociale huurprijs niet betalen, want de huurtoeslag is ook niet meer wat het geweest is. Dus verhuis ik al jaren van de ene slechte woning naar de andere. Dat doet iets met je.”

Snikheet gaat vrijdag in première in Het Antoniushuis en is daarna nog tien keer te zien op verschillende locaties in Noord: www.parelsvoordezwijnen.com