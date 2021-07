Noord heeft nu een surfclub: Sea Sick Surf Society

Eigenaar Simon James in zijn nieuwe surfclub: ‘Een bibliotheek aan boarddesign.’ Beeld Dingena Mol

Het is een behoorlijke uitdaging om je níet relaxed te voelen in surfclub Sea Sick Surf Society. De zaak in Noord staat vol met planten en surfplanken. Het hutje waar je koffie kunt drinken lijkt op een tropisch strandtentje, waardoor je je voor even in de jungle van Hawaï waant.

De helft van de zaak, beneden en boven, wordt in beslag genomen door lange rijen knalrode surfplanken. “Een bibliotheek aan boarddesign,” zegt Simon James (37), eigenaar van de Sea Sick Surf Society. Van gigantische longboards tot de allerkleinste shortboards, alle typen surfplanken die je maar kunt bedenken staan ertussen. Er zitten hele bijzondere planken bij, aldus James. “Zoals de fish- en egg boards van Josh Hall uit Californië. Daar kun je in Europa amper aan komen.”

En die handgemaakte surfplanken staan er niet voor de show: je kunt bij de Sea Sick Surf Society een maandelijks opzegbaar lidmaatschap nemen voor 33 euro per maand. Hiermee mag je op alle boards surfen en kun je ontdekken welk type vorm, lengte en vinnen bij jou passen – en bij de juiste golf. James: “Ongeveer 80 procent van de mensen die in het water liggen, heeft het verkeerde board voor het type golf, fitheid of niveau. En dat is heel jammer, want dan zit er geen progressie in je surfskills en is het minder leuk.”

Naast het lidmaatschap kun je ook terecht voor alle surfessentials en producten van kleinschalige surfmerken, waaronder kleding van het Afrikaanse Mami Wata en Wavetribe-boardbags gemaakt van ecologische hennep. En de rode kleur van de surfplanken? James: “Dat is een knipoog naar de Mokumkruisen.”

Sea Sick Surf Society Chrysantenstraat 20A

