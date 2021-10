Noor (10) wil stoer meisjesondergoed: ‘Roze is mijn vijandskleur’

Aldus

Is meisjesondergoed zo tuttig?

“Ja, dat is al superlang zo. Meisjesondergoed is altijd roze, met prinsessen en glitters. Of met Hello Kitty. Roze is mijn vijandskleur. Ik ben meer van blauw en zwart, van camouflage, tijgers en andere dieren. En van de ruimte. Jongensonderbroeken zijn veel leuker, maar die kan ik weer niet dragen. Wist je dat het elastiek van jongensonderbroeken ook veel dikker is dan dat van meisjesonderbroeken? Heel raar is dat.”

Is het in elke winkel hetzelfde liedje?

“Bijna wel. Als je naar de Hema gaat, is er een roze rij en een donkere rij. Dat is in de Intertoys ook zo. Voor stoere meisjes is dat helemaal niet leuk. Samen met mijn moeder heb ik een foto gemaakt van een jongensboxer en een meisjesboxer en die op Instagram gezet. Ik stelde iedereen de vraag: welke vind je mooier? De meeste kinderen vonden de jongensboxer mooier.”

Dus jij dacht: hier moet verandering in komen.

“Ik ben al best ver. Mijn moeder heeft onderbroeken getekend en ik heb verschillende ontwerpen gemaakt. Stoere onderbroeken met fietsen, vissen, planten en skateboards. Ik ben al langs verschillende winkels gegaan, zoals bij Big & Belg. Die vonden het een goed idee. Zij verkopen geen onderbroeken, maar wel kinderkleding zonder erbij te zeggen of het voor jongens of meisjes is.”

Ga je jouw zelfontworpen ondergoed echt uitbrengen?

“Dat zou heel cool zijn. Ik moet nog iemand vinden die stoffen kan maken en ben druk bezig met mensen zoeken die mij verder kunnen helpen. Heel veel mensen vinden het een goed idee, dus waarom niet?”