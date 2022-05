Nonnen uit Heiloo worden geëerd in Julianaklooster

Zuster Jeanne doet de was, circa 1940. Beeld Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

De nonnen staan ook bekend als ‘de Juliaantjes’?

“Officieel heet de orde de Liefdezusters van de Heilige Juliana van Falconieri, kortweg de Julianazusters of Juliaantjes. In 1932 startte de bouw van het moederhuis, het Julianaklooster, hier in Heiloo.”

Wat deden de nonnen met die schorten?

“Daarin fietsten ze naar de allerarmste gezinnen, waarvan de moeder ziek was en de vader altijd aan het werk, en waar negen of meer kinderen moesten worden opgevangen. De Juliaantjes stroopten de mouwen op in een tijd dat de overheid nog niet paraat stond, pas later kreeg je kraam- en gezinszorg.”

Ik lees dat het werk van de nonnen ‘de laatste fase van voltooiing’ nadert, wat betekent dat?

“Ooit, op het hoogtepunt, waren er negentig zusters, maar op een zeker moment kwamen er geen roepingen meer bij. Er leeft nu nog slechts een zuster, ze woont alleen niet meer op het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hun zorg, de naastenliefde, is grotendeels overgenomen door de overheid.”

Uw tentoonstelling is een terugblik?

“Ik noem het een overzicht van de ontstaansgeschiedenis tot en met de voltooiingsfase. We hebben prachtige foto’s van de Juliaantjes, we hebben van de congregatie objecten mogen lenen, en in videoportretten vertellen de dan nog levende zusters over de vervlechting van hun werk en het bidden. En dat valt allemaal gratis te zien in de setting van hun moederhuis, het klooster. Zeker in het noorden van Nederland is dit heel bijzonder.”

Maar Heiloo, dat klinkt wel ver weg.

“Er is een directe trein, 34 minuten vanaf het Centraal Station. Ik neem ’m elke dag.”