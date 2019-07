Nomads (6,5): geen echt avondje Portugal

Beeld Eva Plevier

Gestunt met vliegtickets maakt het geïnteresseerden mogelijk om voor een relatief laag bedrag kennis te maken met spannende keukens in andere landen. Voor 250 euro vlieg je naar Beiroet, en voor minder dan dat zit je te eten in Lissabon. Tegen de bijbehorende vliegschaamte kun je bomen planten of je kop in het zand steken.

Voor degene die zich geen vlucht kan of wil veroorloven, is er ruime keus aan keukens-van-elders in onze eigen stad, dus waarom zou iemand een zaak beginnen die elk halfjaar van eetcultuur wisselt?

Foodbeleving

Op hun site en kaart vertellen de eigenaren van Nomads, dat ze ‘de wereld rondtrekken op zoek naar nieuwe smaken, spannende texturen, pure producten en authentieke foodbelevingen’.

Die baan willen we allemaal: reizen, eten, notities maken in een Moleskineboekje, een glas koele witte wijn erbij. Met een koffer vol gevacumeerde lokale producten terug naar Amsterdam vliegen om samen met je chef een menu samen te stellen, en dan een tijdje later weer op reis om nieuwe authentieke foodbelevingen op te doen.

Een trammetje

De inrichting van Nomads is modern op een manier die je inmiddels in alle grote steden kunt verwachten, en om te laten voelen dat we ons in Portugal bevinden, is er een muur behangen met een foto van een Lissabons trammetje.

Zowel binnen als op het terras aan de Ringvaart zit best wat volk, en hoewel de aardige dames van de bediening flink moeten rennen, blijven ze attent en vriendelijk. We bestellen een witte Monte Velho (€30) die een favoriet van onze serveerster blijkt. Met enthousiasme opent ze de fles en vertelt over de kaart, waarvan mijn gezelschap kiest voor de mysterieuze viergangen experience (€38,50). Zelf ga ik voor losse gerechten.

We krijgen aardig brood met boter waar zeewier doorheen is gedraaid. Dat lijkt raar, maar is best lekker en doet het goed als hapje vooraf. Start van de experience is een bacalhau ‘kroketje’, een heerlijk soezig frituursel (zonder kruimkorst) met pittige mayo.

Op een ander bordje treffen we gemarineerde makreel met goede gezuurde worteltjes. De vis mist wat zout en de marinade doet zepig aan, maar vooral: dit gerecht zou momenteel op élke kaart kunnen staan. Zo Portugees als het Damrak. Ook in de experience: een slaatje van aardappel, rode ui, zeekraal en roze peper met gestoofde babyoctopussen. Mijn kinderen zijn gek op die beesten; hun kookvocht is heerlijk, maar helaas heeft daarvan niets dit bord bereikt. Een saai gerechtje resteert, waarvan de onderdelen niet bijeenkomen, de roze peper is zelfs erg aanwezig.

Bijna te keurig

Het eerste gerecht van mijn à-la-cartebestelling is roerei van bacalhau, aardappel en ui met bacalhaumelkschuim en kruim van zwarte olijven (€11). Een dikke en verzadigde smaak, maar aangenaam. Het soort hapje dat je op een broeierige avond met ijskoud bier wilt.

Hierna proef ik bijna te keurig gegaarde octopus met een warme paprikabroodsalade en venkelpuree met korianderzaadjes (€13,50): precies zo lekker als het klinkt. Complimenten!

Mijn gezelschap krijgt tartaar van kalf, die volgens onze serveerster in Portugal vaak gecombineerd wordt met koffie. Bij Nomads zijn ze zo vrij geweest dit accent toe te voegen in de vorm van in koffie gemarineerde rauwe uienlamellen. Zelden zoiets bitter onaangenaams in mijn mond gehad. De koffiecrumble die om de tartaar ligt is vreemd genoeg weer zoetig. Jammer, omdat het kalfsvlees – eenmaal ontdaan van al die ellende – prima smaakt.

Als hoofd proeven we geroosterd varken met pittige wortels en jus van mandarijn – los van het seizoen helegaar niks mis mee – en een van de vreemdste vegetarische gerechten aller tijden: knolselderij met moscatel, zoete bataat en rauwe meloen.

Van de moscatel proeven we weinig, maar de combinatie van flauwe knolselderij met nogal zoute paarse aardappelchips en zoete meloenbolletjes is onbegrijpelijk en lijkt gemaakt voor een buitenaards smaakpalet. Een ontwrichtende ervaring voor 12 euro.

Ingedutte meringue

Onze desserts zijn prima ingekochte, maar helaas koude pastel de nata (experiencemenu) en een fijn, zacht olijfoliecakeje met goede port sabayon, ingedutte meringue en moleculairgastronomisch gegeleerde bolletjes die naar kers zouden moeten smaken, maar smaken naar moleculairgastronomisch gegeleerde bolletjes (€8,50).

Hoewel ik het een onzalig idee vind om jezelf twee keer per jaar een andere keuken op te leggen, zou het concept van Nomads kunnen werken als gekozen werd voor een kaart met pure klassiekers. Nu nemen we afscheid zonder echt een avond in Portugal te zijn geweest.

Best De octopus met paprikabroodsalade en venkelpuree is zowel kleurrijk als smaakvol. Erg goed. Minder De kalfstartaar met in koffie gemarineerde ui grenst aan het oneetbare. Opvallend Bij het afrekenen ontgaat ons dat de fles wijn niet op de rekening staat. Wanneer we hierover (onder een andere naam) contact zoeken wil de eigenaar hem kwijtschelden. Hij zegt het leuker te vinden als we nog eens komen eten.

Nomads Oranjevrijstaatkade 55,

1093 KS, Amsterdam Openingstijden:

zo-do 11.00-00.00, vr & za 10.00-01.00 uur 020-7790469

www.nomads-amsterdam.nl

