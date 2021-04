Nog niet getrouwd door corona? Het kan nu ook in de Gashouder

Laura Vogelsang, directeur events van Westergas. Beeld Susanne Stange

Wat betekent de gedeeltelijke lockdown voor uw zaak?

“We gingen eerst door een rouwproces omdat we de helft van ons team hebben moeten laten gaan. Dat waren zeven mensen. Ondanks dat er niet veel mogelijk was, zijn we gaan kijken wat we wél konden doen. Afgelopen zomer hebben we bijvoorbeeld in de Gashouder ‘Rond de Tafel’ georganiseerd. De Gashouder was toen een anderhalvemeterrestaurant waar sterrenchefs kookten voor honderd mensen per keer.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“De agenda van de Gashouder staat helemaal vol dit najaar, ook tijdens ADE, maar de grote vraag is of het allemaal kan. Komende tijd wordt de Gashouder in elk geval een trouw­locatie. Als je op dit moment boekt mag je dertig gasten ontvangen, maar we hopen dat het er na juni misschien wel honderd zijn.”

Heeft u nog creatieve inzichten ­gekregen door de situatie?

“We houden regelmatig brainstorms. Iemand van ons team is bevriend met een weddingplanner en kwam met het idee om een trouwlocatie van de Gashouder te maken. Iedereen vond dat gaaf. Inmiddels hebben we al meer dan 200 aanvragen binnen. We willen ons vooral richten op de groep van wie de bruiloft niet door kon gaan door de coronacrisis.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Door onze langetermijnvisie. Wij werken er hard aan om ervoor te zorgen dat het Westergasterrein een cultuurdorp wordt. Theater De Krakeling zit nu bijvoorbeeld bij ons op het terrein. Ook komt er steeds meer kunst en cultuur in de Pazzanistraat. Dat zijn mooie vooruitzichten. En ik steek er veel tijd in om het leuk te houden met het team door af en toe samen een drankje te drinken.”

Wat is het eerste wat u gaat doen als de boel verder wordt versoepeld?

“Dan gaan mijn collega’s en ik feesten. Maar ook borrelen en eten. Ik heb daar heel veel zin in. Vooral omdat het Westerpark nu vol zit met mensen, maar de horecaondernemers op ons terrein door zware tijden gaan. Dat voelt soms oneerlijk.”