Nog Amsterdamse kerstcadeaus nodig? Koop ze van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Beeld Gerja Hofman

U levert de ideale kerstcadeaus voor alle Amsterdammers?

“Jazeker, want bij ons wordt alles midden in de stad door onszelf gemaakt, door onze makers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien zijn onze cadeautjes heel persoonlijk, want je kan ze zelf ontwerpen, dus of het nou je stad, je straat of je huis is, en of je het op een snijplank wilt of op een onderzetter: alles kan.”

De ontwerpen komen van de klanten?

“Dat kan, maar we hebben ook zelf ontwerpers, voor onze reguliere collectie. En onze makers, jongeren die een traject volgen, kwetsbare Amsterdammers, sluiten hier na een jaar ook af met een eigen product.”

Dat gaat allemaal met hulp van lasersnijders?

“Toen we acht jaar geleden begonnen, wilden we verschillende digitale productietechnieken gebruiken, maar 3D-printers leverden toch niet de mooiste resultaten. Lasersnijden wel, dus telkens als we kunnen investeren, kopen we een nieuwe snijmachine.”

Wat zou u zelf het liefst onder de kerstboom vinden?

“Dat cadeautje heb ik al: een kettinkje met twee plexiglazen hartjes eraan. Die hartjes zijn elk getekend door een van mijn zoons. Telkens als ik dat kleine en subtiele kettinkje draag, vragen mensen me ernaar. Het is echt iets heel persoonlijks en unieks.”

Wat kunnen we in uw winkel kant-en-klaar kopen?

“We hebben alleen een webwinkel, maar iedereen mag altijd langskomen in onze werkplaats. Door midden in de stad te zitten, bewijzen we dat niet alles in China hoeft te worden geproduceerd, demonstreren we in de praktijk duurzaamheid, en onze makers vinden het leuk om te laten zien wat ze op welke manier maken.”