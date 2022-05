Noem het vooral niet antiek, maar vintage: bij Tableware hebben ze borden uit 1870

Beeld Daphne Lucker

Stijn Dirkx (30) heeft van zijn hobby een winkel gemaakt. Hij verkoopt wat hij het liefst zelf koopt: vintage serviesgoed. De winkel is een oerwoud van gestapelde kopjes, kommen, schotels en borden, met een speciale kast voor glazen.

Zijn slogan: upgrading boring dinner parties. “Mensen kiezen tegenwoordig heel makkelijk voor Hema- of Ikea-servies, zo saai. Doe er een paar vintage borden bij en je hebt meteen een heel andere tafel, veel meer sfeer.” Hij vermijdt bewust het woord ‘antiek’. Dat woord ademt te veel ‘ouderwets’ en dat is het volgens Dirkx precies niet.

Vanaf zijn dertiende verzamelt hij al; aanvankelijk van alles, maar sinds vier jaar heeft zijn hart alleen nog maar ruimte voor servies en glaswerk. Toen zijn huis overvol dreigde te raken, besloot hij open huis te houden. Eens per maand, aangekondigd via zijn Instagramkanaal. De laatste keer was het zo druk dat er een rij tot aan buiten stond. Ook restaurants benaderden hem. Zo eet je bij Gertrude, Caron en Mesiba van zijn borden. Het werd tijd voor een winkel.

Met zijn verdienste kan Dirkx weer met zijn bus op pad, om nieuwe markten, winkels en antiquairs af te struinen. Dat doet hij vooral in Frankrijk. Van elk bord of glas in de winkel weet Dirkx waar en voor hoeveel hij het gekocht heeft. Een bord uit 1905 koop je bij Tableware voor 6 euro. “Daar heb je wel meteen een heel leuk en duurzaam bord voor.” Trots is hij vooral op zijn borden uit 1870 (€25). “Veel winst maak ik er niet op. In Frankrijk weten ze ondertussen ook dat het populair aan het worden is.”

De borden stapelen al tot aan het plafond, maar Dirkx ziet vooral lege gaten. “Het moet helemaal vol staan. Ik moet maar weer eens op pad.”

Tableware Amsterdam Westerstraat 139

