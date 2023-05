Noël schreef een nummer over Amsterdam-Noord: de plek waar ze zich thuis voelt

Zangeres Noël (van de Wiel, 28) zingt in haar nieuwe nummer Home over de plek waar ze zich het meest thuis voelt: Amsterdam-Noord. ‘Als ik langs het water loop voelt het elke keer een beetje als vakantie.’

Hoe kwam je in Amsterdam-Noord terecht?

“Het was een chaotische tijd. Mijn relatie ging uit, ik ging veel feesten en ik moest in een korte periode twee keer verhuizen. Ruim een jaar geleden kwam ik in Noord wonen en sindsdien voel ik me eindelijk weer ergens thuis. De buurt is fantastisch.”

Wat vind je er fantastisch aan?

“Het is zo anders dan de stad die ik kende. Ik vond de reuring aan de andere kant van het IJ fijn, maar hier kan ik meer tot mezelf komen. Het is multicultureel, ruig, levendig. Als ik langs het water loop voelt het elke keer een beetje als vakantie. Aan de andere kant zie ik de stad en denk ik: daar is het, ik hoef alleen maar even het pontje te pakken.”

En dat gevoel wilde je kwijt in een nummer.

“Precies. Maar het nummer slaat niet alleen op Amsterdam-Noord. Thuis zijn gaat ook over ménsen bij wie je je thuis voelt. Ik probeer in de tekst dingen naar voren te brengen waarin iedereen zich kan herkennen. Grappig eigenlijk dat we het nu over de tekst hebben. Ik wilde in eerste instantie vooral een lekker dansbaar, catchy nummer maken.”

Waarom koos je voor de A’dam Toren in het artwork?

“Ik kijk vanuit mijn huis uit op die toren en zie het als een rotsblok dat waakt over de stad. Het is een verbindend gebouw. In de top van de toren heb je uitzicht over de stad en in de kelder heb ik mezelf verloren in het nachtleven. Het heeft veel te bieden. Net als Amsterdam-Noord.”