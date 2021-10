Noé verkoopt niet alleen biologisch brood, maar doet ook dienst als patisserie

Beeld Birgit Bijl

In de vitrines van Noé liggen croissants, die in vorm en grootte allemaal lichtelijk van elkaar afwijken. Dit verraadt dat ze handmatig zijn gerold. Wetende dat de bakkersketen uit Frankrijk volledig biologisch opereert, is dat gegeven allerminst verbazingwekkend. Een foto aan de donkergroene muur met daarop twee handen die onder het bloem zitten beeldt die werkwijze uit.

Waar je bij binnenkomst meteen zicht hebt op de verschillende soorten baguettes en broden, zal de aandacht van de zoetekauw zich vestigen op wat daarachter is te zien. Daar ligt een rij macarons in de smaken chocola, amandel-framboos en citroen voor 1,80 euro per stuk, geflankeerd door taartjes.

“De vanilleflan is misschien wel het populairste taartje. We gebruiken hiervoor pure vanille uit Madagaskar om de crème te maken,” vertelt mede-initiatiefnemer Sandra van der Werf (50). Een flan is overigens een Frans puddingtaartje, die bij Noé 4,20 euro per stuk kost.

Op een van de soorten brood staat in het deeg ‘Noé’ gegraveerd. “Dat is onze ‘pain de Noé’: een wat steviger rogge-zuurdesembrood,” legt Van der Werf uit. Je betaalt er 5,50 euro voor.

Na filialen op de Vijzelgracht, Gustav Mahlerlaan en de Bloemgracht is de vestiging aan de Haarlemmerdijk alweer de vierde zaak van Noé in Amsterdam. Van der Werf: “Het gaat goed momenteel. Dat geeft ons weer reden om uit te breiden.”

Tips? open@parool.nl.