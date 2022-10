NIX & NIX opent de eerste alcoholvrije slijterij van de stad

Bij Nix & Nix, naar eigen zeggen de eerste alcoholvrije slijterij van de stad, proef je voordat je koopt. Beeld Daphne Lucker

Na Haarlem en Heerhugowaard heeft Amsterdam sinds vorige week de eerste alcoholvrije slijterij van de stad, zeggen ze bij Nix & Nix, de alcoholvrije slijterij. In het modern ingerichte, lichte hoekpand in de Westerstraat, waar voorheen een woonwinkel zat, kun je terecht voor alcoholvrije wijnen, bieren of spirits. En je proeft voordat je koopt. “We willen met klanten ontdekken wat past bij hun smaak of bij de gelegenheid,” zegt winkelmanager Clare Downling (48).

Waar alcoholvrij bier goed geïntegreerd is op menig drankenkaart, is er bij de wijn nog wat overtuigingskracht nodig. “Veel mensen hebben nog nooit een lekkere alcoholvrije wijn gedronken. Hier gaan uiteindelijk de meeste klanten toch weg met een goede wijn die past bij hun smaak. Anders adviseer ik om te beginnen met een bubbel.”

Downling, die al in de vestiging in Haarlem werkte, merkt dat steeds meer mensen overstappen naar alcoholvrij. “Dat vermoeide gevoel van de volgende ochtend hebben veel mensen er niet meer voor over.” Voor Downling zelf heeft het stoppen met alcohol gezorgd voor meer ruimte en vrijheid. “Ik ga nog steeds naar feestjes en festivals, maar hoef niet meer na te denken of ik me morgen fit genoeg zal voelen. Het is echt fantastisch om nooit meer een kater te hebben.”

Bij Nix & Nix is er voor iedere geheelonthouder een drankje te vinden: van een betaalbare Chardonnay (€5,99), gekoelde biertjes en voorgemixte blikjes ‘Ready to drinks’ tot de wat duurdere cocktaildranken, aperitivo’s en digestieven.

