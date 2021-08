Niks zwieren in de zweefmolen – De Parade haalde Amsterdam net niet: ‘Het was bijna gelukt’

Stephanie Louwrier (actrice en theatermaker). Theaterfestival De Parade. Beeld Birgit Bijl

Stephanie Louwrier (34), actrice

“Ik keek ernaar uit weer te spelen op De Parade in Amsterdam, omdat daar altijd van alles gebeurt. Het publiek is mondiger en heeft er zin, dat vind ik fantastisch. Het is constant anticiperen en aanpassen om te kijken wat werkt. Dit jaar zou ik Show Must Go On spelen, waarmee ik ook in Bellevue sta. Het is een van mijn kwetsbaarste voorstellingen. Heel fijn dat ik op De Parade de kans krijg steeds nieuwe dingen uit te proberen.

Ik word intens verdrietig bij de gedachte dat De Parade zou stoppen. Het klinkt melodramatisch, maar het festival is onderdeel van mijn leven. Bij anderen staat op vakantie gaan centraal in de zomer, voor mij is dat De Parade. Ik heb er zo veel kansen gekregen, en me er kunnen ontwikkelen als acteur. Elk jaar kom ik weer even in dat warme bad, want dat is het. Het is de aanblik: de tenten, restaurants, bars, de zweefmolen. Als je het van een afstand ziet weet je: dit is De Parade. Maar daarnaast gaat het ook om iedereen die er werkt, het is echt een familie. Het maakt niet uit of er iets fout gaat of dat het slecht weer is, iedereen gaat door.

Toen ik voor het eerst op De Parade was, dacht ik meteen aan hoe vet het zou zijn als ik hier ooit kon spelen. Twee jaar later stond ik er met mijn eigen voorstelling en de werkelijkheid bleek nog mooier dan de verwachting. Het publiek is onberekenbaar. Je weet nooit welke sfeer er hangt, dus is het elke voorstelling uitzoeken wat wel en niet werkt en daarop anticiperen. Ik begreep dat vrij snel, het past ook goed bij mij. Ik ben altijd op zoek naar interactie met het publiek en hou van improviseren, dat kan veel minder in het theater.

Op De Parade weet je nooit hoeveel mensen er komen, of in welke staat ze binnen­komen. En soms werkt het ook niet, maar je hebt geen tijd je daar slecht over te voelen, want je moet door. In Ams­terdam geldt dat nog sterker, omdat het groter is. Je weet: de eerste avond in Amsterdam wordt gekkenhuis, daar moet ik op inspelen. Als je dat goed doet, weet je dat de andere avonden ook goed lopen.”

Merijn van Berlo (chef kok). Theaterfestival De Parade. Beeld Birgit Bijl

Merijn van Berlo (49), chef-kok La Cantine

“Ik ben in 1995 begonnen op De Parade in Amsterdam, in een restaurant van een vriend. Ik had toen nog geen enkele ervaring in de keuken, dus ik roerde vooral in pannen en maakte salades, maar het maakte veel indruk: het werken in een team en alle drukte en stress die ermee gepaard gaan. Die zomer, en dus De Parade, hebben mij geïnspireerd om kok te worden.

Ik heb alles over het bereiden van eten in de praktijk geleerd, ook buiten De Parade. Op een ge­geven moment kwam er een plek vrij voor een horecatent. Ik heb daarvoor een plan geschreven, dat werd goedgekeurd. Zo is La Cantine geboren. Hiervoor heb ik alle kennis meegenomen die ik in eerdere jaren had opgedaan, zoals de werkwijze en opstelling in de keuken.

Sinds 1995 heb ik, vorig jaar uitgezonderd, geen enkele Parade gemist en dit jaar keek ik er ook weer erg naar uit. Elke stad heeft zijn charme, maar het is toch altijd toewerken naar Amsterdam. Helemaal dit jaar, omdat het er lang op leek dat het hier een ‘normale’ Parade zou gaan worden. Ik denk dat niet alleen wij als medewerkers, maar ook de stad De Parade mist op de manier zoals die zou moeten zijn.

Wat De Parade Amsterdam voor mij typeert is de constante spanning, omdat je nooit weet op welk moment het echt druk wordt en moet gaan knallen met je team. Er zijn zo veel omstandigheden waardoor het toch net weer even anders gaat dan je had gedacht. Dat is natuurlijk het weer, maar ook populaire voorstellingen of concurrentie van andere grote festivals.

Maar die spanning en onzekerheid vind ik fantastisch. Het is keihard werken en aan het einde van de zomer ben je verschrikkelijk moe, maar De Parade is voor mij ook een ontsnapping aan de dagelijkse gang van zaken. Niet alleen aan mijn rol in mijn andere restaurant, maar ook in mijn gezin. Niet omdat ik het zat ben, mijn werk is fantastisch en ik heb een ontzettende lieve vrouw en kinderen, maar ik vind het prettig ergens naartoe te werken en een sleur te doorbreken. Dat principe werkt ook tijdens de zomer op De Parade. Het maakt niet uit hoe hard je moet werken, je weet wanneer het einde is.”

Nicole van Vessum (directeur De Parade). Theaterfestival De Parade. Beeld Birgit Bijl

Nicole van Vessum (56), directeur en programmeur

“Het was bijna gelukt het oude vertrouwde Paradegevoel weer naar Amsterdam te brengen. Weliswaar iets kleiner, maar ik heb ook in Den Haag en Utrecht gezien dat het werkt.

Dat het nu voor het tweede jaar op rij niet doorgaat is heel heftig, vooral voor iedereen die zo hard heeft gewerkt. We waren er altijd trots op dat we geen subsidie kregen en er alleen zzp’ers voor ons werkten, maar daardoor komen we nu onder druk te staan en zien we hoe kwetsbaar we zijn.

Vorig jaar kreeg de staf maar de helft van het loon, er zijn ook mensen weggevallen. We voelden ons toen heel alleen. Maar het afge­lopen jaar hebben we gelukkig enigszins ­financiële steun van de gemeenten en particuliere fondsen ontvangen.

Extra positief hieraan is dat we nu ook nieuwe mogelijkheden van financiële steun zijn gaan zien. Het was een achtbaan waarbij er veel op ons afkwam. In het begin dacht ik niet dat De Parade ooit nog door zou gaan, het overviel ons. We hadden nog geen idee wat er mogelijk was en hoe het werkte met steunfondsen.

Dat we nu in drie steden (Eindhoven, Den Haag en Utrecht) toch iets hebben kunnen neerzetten, was voor ons als staf erg emotioneel. Ineens stonden we weer in een tent met onder andere De Poezieboys en De Theatertroep. Ik had niets liever gewild dan dit ook aan het Amsterdamse publiek te geven. Het mooie is dat elke stad anders is, maar de sfeer en het gevoel dat De Parade karakteriseert is overal hetzelfde.

De Parade Amsterdam heeft het vooroordeel dat het publiek verwend is, alleen maar rosé drinkt, flaneert en weer naar huis gaat. Dat is echt niet waar. Ze bezoeken net zo veel voorstellingen als in andere steden. Van de vier is Amsterdam natuurlijk de grootste stad en er wonen veel verschillende mensen.

Dat zie je terug, maar in de kern is De Parade niet anders. Dat is onder andere dankzij de aankleding. Elk jaar staan er dezelfde tenten, bars en restaurants. Van de poffertjeskraam tot aan de zweefmolen. Dat maakt het herkenbaar.

Daarnaast voelt iedereen die er werkt zich veilig, omdat het niet uitmaakt wie je bent of wat je doet. En die saamhorigheid wordt overgedragen op de bezoekers.”