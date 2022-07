Nieuwsgierig naar Turkse koffie? Dat is precies waar ze bij Qahve op hopen

Beeld Sophie Saddington

In een hoekpand in West bevindt zich het Turkse koffiehuis Qahve. Het interieur, met in het midden een grote tafel, oogt fris en modern. Eigenaar Hakan Temel (35) opende een paar maanden geleden zijn zaak. “Ik miste in Nederland altijd een Turkse koffiebar. Verse Turkse koffie vind je niet snel, alleen in Turkse supermarkten, of je moet het uit Turkije laten komen. Meestal zijn de bonen al gemalen, waardoor veel aroma’s vrijkomen en de smaak verloren gaat.”

De geschiedenis van Turkse koffie is rijk, want in Turkije werden de eerste koffiehuizen geopend. Temel: “De unieke brouw- en kookmethode wordt sinds 2013 door Unesco beschermd. Ik wil de Turkse koffie een podium bieden, zodat het bij veel mensen nieuwsgierigheid opwekt.”

Van dinsdag tot en met zondag kunnen klanten bij Qahve terecht voor Turkse koffie (€3), tahinicake (€3) of bazlama (platbrood) met hummus (€7,50). Op de menukaart staat ook salep (€3,80), een zoet drankje dat verkregen wordt uit de wortels van orchideeën. “Het komt oorspronkelijk uit het Ottomaanse rijk, en in Nederland is het niet zo bekend,” zegt Temel.

De komende tijd wil hij ook workshops en andere activiteiten organiseren. “Om zoveel mogelijk kennis te delen met mensen die geïnteresseerd zijn in Turkse koffie, maar ook om buurtbewoners samen te brengen.”

Qahve Hofwijckstraat 43

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.