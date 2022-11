Nieuwkomers helpen met Nederlands? Shadi Alhakimi zoekt mensen die zijn app willen testen

Shadi Alhakimi Beeld Les Adu

Waarom heb je deze app ontwikkeld?

“Zeven jaar geleden vluchtte ik van Jemen naar Nederland en merkte ik hoe moeilijk het is om een taal te leren. Niet alleen omdat Nederlands moeilijk is, maar als je in een azc woont, mag je niet studeren en dus geen taallessen volgen.”

Hoe pakte je dat zelf aan?

“Ik probeerde het met de app Duolingo, keek filmpjes op YouTube en deed vrijwilligerswerk, zodat ik toch veel Nederlands hoorde. Toen ik een verblijfsvergunning kreeg en aan de UvA ging studeren, droeg ik een button met ‘Praat Nederlands met me’, anders gingen Nederlanders uit beleefdheid over op het Engels. In Nederland moet je proactief zijn, maar dat past niet zo bij de cultuur in het Midden-Oosten. Ik heb Taaly ontwikkeld om het oefenen laagdrempelig te maken.”

En nu zoek je mensen die de app willen testen?

“Ja, nieuwkomers en taalmaatjes. Je meldt je aan, vult in wanneer je kunt, wordt gekoppeld en dan videobel je met elkaar. Het hoeft geen les te worden; mensen hebben vaak behoefte aan informeel contact. Taalmaatjes kunnen zelf aangeven of ze het vrijwillig doen, of tegen een vergoeding. Zo hopen we ook jonge mensen aan te trekken.”

Je spreekt nu vloeiend Nederlands, wat heeft dat je gebracht?

“Intelligentie wordt bepaald door je taalniveau. Je kunt ermee solliciteren, een onderneming starten, de liefde uitspreken… Taal is alles. Dat zie je ook aan nieuwkomers die het niet lukt om het te leren: die blijven eerder thuis, raken geïsoleerd. Het is zo jammer dat dat in een fijn land als Nederland gebeurt.”

De betaversie van Taaly is nu te downloaden voor Androidgebruikers. Na de testfase wordt de app ook beschikbaar in iOS.