Nieuwe oude trend – de houten eeuw van Amsterdam herleeft: ‘Nu druk? Tóen was het pas druk’

De problemen waarmee het Amsterdam van 2023 kampt, bestonden vijf eeuwen geleden ook al – en toch bleek de zestiende eeuw de opmaat te zijn voor de Gouden Eeuw. Bouwhistoricus Gabri van Tussenbroek (53) over zijn boek De houten eeuw van Amsterdam. Bouwen, werken en wonen in de Middeleeuwse stad 1275-1578. ‘Die tijd is een beetje over het hoofd gezien.’

Dat was een lange eeuw, die van 1275 tot en met 1578.

“303 jaar, dat is lang voor een eeuw, ja. Ik wilde een aansprekende titel, en de houten eeuw is wat mij betreft het tijdperk voorafgaand aan de Gouden Eeuw. Ik wil er ook mee zeggen: dit was ook een belangrijke periode, maar onbekend. Omdat Amsterdam destijds een houten stad was, koos ik voor deze titel.”

Was de houten eeuw belangrijker dan de Gouden Eeuw?

Van Tussenbroek, lachend: “Voor de mensen die toen leefden wel, ja.”

Als fundament voor de Gouden Eeuw?

“Ja, en dat is in de geschiedschrijving lang een beetje over het hoofd gezien. Amsterdam had rond 1500 10.000 inwoners, een jaar of zestig later waren dat er 30.000. De stad groeide enorm, en de beslissingen die toen werden genomen hebben ook bepaald hoe de grachtengordel daaromheen is gelegd. Je kunt de ontwikkeling van Amsterdam in de zeventiende eeuw niet begrijpen zonder de voorgeschiedenis te kennen.”

“Mijn doel met het boek was een tijdreis te maken naar het Amsterdam van de middeleeuwen, en ik wilde daarbij zo dicht mogelijk bij die stad van voor de zeventiende eeuw komen. Dan moet je een aanloop nemen, de voorgeschiedenis kennen. Ik wilde begrijpen hoe Amsterdammers omgingen met allerlei problemen, problemen die we ook nu weer zien. Wij klagen dat het druk is, nou, toen was het pas druk. Kun je nu geen woning vinden? Toen ook niet. Ze waren bezig prostitutie weg te krijgen. Ze hadden problemen met kademuren, met water.”

“Om dat oudste Amsterdam te begrijpen moest ik iets zeggen over de ontwikkeling van de plattegrond, het stadsbestuur, de regels om te bouwen, wat er werd gebouwd, en hoe de Amsterdammer woonde.”

Het leven toen was levensgevaarlijk, toch? Geen straatverlichting dus iedereen viel in de gracht en verdronk, of je stierf in je eigen bedstee door een brand, of je crepeerde door een gruwelijke ziekte.

“Vijftig jaar geleden was het ook heel gevaarlijk: iedereen rookte, auto’s reden op benzine met lood, dat was toen normaal. Wie leefde in de houten eeuw rekende er niet op om zomaar tachtig te worden, er was een hoge kindersterfte.”

De houten panden zorgden niet voor extra brandgevaar?

“De laatste grote stadsbrand dateert van 1452, toen brandde twee derde deel van de stad af. Die brand heeft in zekere zin bepaald hoe de stad er nu uitziet. Toen zei Filips de Goede: basta, genoeg geweest, jullie hoeven tien jaar geen bierbelasting te betalen, maar dan wil ik wel dat jullie je huizen met stenen zijmuren gaan herbouwen. Maar dat gaf gedoe, was duur ook, en Filips zat ver weg in Brussel, dus de Amsterdammers dachten: ja, bekijk het.”

18de-eeuwse ets van de laatste grote stadsbrand in 1452, die twee derde van Amsterdam in de as legde. Beeld Stadsarchief Amsterdam

“In 1521 komt Karel V met een decreet: er moet in steen worden gebouwd, want Amsterdam is dan te belangrijk in de handel om nog eens af te branden. Het stadsbestuur stelt dan rooimeesters aan, een soort bouw- en woningtoezichtinspecteurs. In 1531 komt er een bouwverordening en wordt een administratie aangelegd.”

Zo floreert de steenbouw alsnog en groeit Amsterdam in de hoogte: dat was nodig ook, want het werd steeds drukker. De huizen uit dat stenen tijdperk staan nog volop in de stad, al zijn het er geen honderden, vertelt Van Tussenbroek. “Uit de houten periode daarvoor is vrijwel niets bewaard gebleven.”

Waarom wilden mensen zo graag in Amsterdam wonen? Het was blubberig, onvruchtbaar, alles moest worden geïmporteerd, er liep allerlei gespuis en schorriemorrie rond. Toch was Amsterdam populair.

“In een stad heb je meer kansen dan op het platteland. Er zijn meer mogelijkheden, je komt meer mensen tegen, er is een cultuur van uitwisseling, er zijn meer huwelijksmogelijkheden. Daarbij werd op het platteland nogal eens wat platgebrand, geplunderd soms, de stad was veiliger.”

“De ligging van Amsterdam is geniaal. In de twaalfde eeuw was er geen Amsterdam, alleen dorpjes als Sloten en Diemen. Na een paar enorme stormvloeden ontstond hier een natuurlijke binnenhaven, beschut maar vlak bij de Zuiderzee waar allemaal stadjes aan lagen. Perfect voor handel. Je kon ook via riviertjes, de zogeheten route binnen de duinen, naar het zuiden, van stad naar stad. Amsterdam lag op een heerlijke plek. En je zat relatief ver van de graaf in Den Haag en van de bisschop van Utrecht, dus je kon in Amsterdam een beetje je gang gaan.”

“Floris V zag in die ligging in 1275 een economisch model en gaf tolvrijdom aan Holland. Dat was zoiets als dat we tegenwoordig als Amsterdammers als enigen in het land geen belasting zouden hoeven betalen. Dan komen de mensen wel.”

U heeft veel geschreven over de geschiedenis van Amsterdam, wat fascineert u zo aan de stad?

“De bovengrondse archeologie. Je kunt in Amsterdam een huis met een gevel uit de achttiende eeuw binnenstappen om te ontdekken dat het achterhuis en de zolder zestiende-eeuws zijn. Amsterdam heeft een heel eigen bouwtraditie. Die lokale eigenheid fascineert me al dertig jaar.”

Prof. dr. Gabri van Tussenbroek: ‘Om de ontwikkeling van 17de-eeuws Amsterdam te begrijpen, moet je de voorgeschiedenis kennen.’ Beeld Sacha de Boer

Gabri van Tussenbroek: De houten eeuw van Amsterdam – Bouwen, werken en wonen in de Middeleeuwse stad 1275-1578. Prometheus, 600 blz., €50.

Wie is Gabri van Tussenbroek? Prof. dr. Gabri van Tussenbroek was van 2005 tot 2022 stadsbouwhistoricus bij Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam. Hij werkt nu als bouwhistoricus bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daarnaast is Van Tussenbroek hoogleraar Stedelijke identiteit en monumenten, in het bijzonder van de Nederlandse bouwhistorie, aan de UvA. Van Tussenbroek schreef de boeken De toren van de Gouden Eeuw, Amsterdam en de Nachtwacht, en IJzeren ambitie – het Paleis voor Volksvlijt en de opkomst van de Nederlandse industrie. De boekpresentatie van De houten eeuw van Amsterdam vindt dinsdagmiddag plaats in de Zuiderkerk, met de overhandiging van het eerste exemplaar aan burgemeester Femke Halsema.