Nieuwe duo’s: 4 Amsterdamse samenwerkingen om in de gaten te houden

Lepeltje lepeltje

Sinds 2015 weten hippe Amsterdammers de weg te vinden naar Toki voor een stevige kop koffie. Eigenaar Jeff Flink creëerde een plek waar je de dag rustig kan beginnen of op je gemak het werk kan doornemen. Het sprak het sportieve Asics aan; daar vinden ze het mentale welzijn even belangrijk als de fysieke gezondheid. Het resulteerde in een exclusieve gymp, waar je het tortoisepatroon van de Toki-lepeltjes als detail in terugziet.

Prijs: €130, Toki x Asics Gel-Venture 6 NS is exclusief verkrijgbaar via www.zalando.nl

Laat je poncho zien

Het Amsterdamse Rainkiss werkt dit najaar samen met Zwitserland Toerisme, waarmee ze een speciale poncho ontwierpen. Rainkiss maakt vrolijke regenkleding van 100 procent gerecyclede petflessen. Zwitserland wil onder de noemer Swisstainable meer duurzaam toerisme naar hun land trekken, ook in andere seizoenen dan de winter en zomer. Op de poncho staat de Matterhorn afgebeeld en bij aankoop krijg je 20 procent korting op je reis naar de Alpen.

Prijs: €79, www.rainkiss.com

Goed gelaagd

De textielinnovators van ByBorre hebben als doel de textielindustrie te veranderen met hun duurzame creaties en transparantie over de herkomst van materialen. Samen met het eveneens lokale en duurzame brillenmerk Ace & Tate ontwierpen ze een bril inclusief brillenkoker en tas. Het montuur weerspiegelt het 3D-breiwerk van de ByBorre-stoffen door middel van gelaagd acetaat. De tas en koker zijn gemaakt van 72 procent gerecycled polyester van plastic flessen die in Italië zijn ingezameld.

Prijs: €150, www.byborre.com / www.acenandtate.com

Smibanese unie

Bonne Suits creëerde samen met de Smibanese University een eigen schooluniform ter gelegenheid van het nieuwe boek van professor Soortkill, dat tevens een eerbetoon is aan zijn Surinaamse roots. Soortkill is schrijver en medeoprichter van Smib Worldwide, een collectief uit de Bijlmer. Voor ieder verkocht pak, waarvan het shirt en de broek ook los te koop zijn, doneert Bonne Suits aan een school in Suriname.

Prijs: €200 (pak) of € 100 (shirt) en €120 (broek), www.bonnelife.com