Nieuw-West is niet zo posh als Zuid of hip-rauw als Noord, maar: ‘Als je iets verandert, moet dat met respect’

Nergens worden zoveel woningen gesloopt als in Nieuw-West. Dat doet pijn, zegt Bas Kok, die een boek schreef over de Westelijke Tuinsteden. ‘Het stadsdeel en de woningbouw verdienen veel meer waardering.’

De Maassluisstraat heeft iets schizofreens. Links zijn de woningen niet per se oud, maar vooral verwaarloosd. Afbladderende verf, vette plakken stof op de ramen. Alles is dof. Rechts zeven woonlagen nieuwbouw, fonkelend in het zonlicht, her en der opgeleukt met heldergroen plexiglas.

Bas Kok woonde de eerste tien jaar van zijn leven aan de rechterkant van de straat. Maar wel in een tijd dat de huizen aan die zijde nog identiek waren aan de woningen aan de andere kant. Toen, in de tweede helft van de jaren zestig waren die nu oude, vermoeide huizen nog spic en span, woningen vol van optimisme. Een halve eeuw later is de strokenflat waar hij woonde gesloopt en is het identieke complex aan de overkant dus bewaard gebleven, moe en der dagen zat.

Bas Kok schreef een boek over stadsdeel Nieuw-West, dat volgens hem meer erkenning en waardering verdient. Beeld Dingena Mol

Kreidlers en Zündapps

De nieuwbouw heeft een eind gemaakt aan het oorspronkelijke stratenplan en er een nieuwe indeling van de huizenblokken voor in de plaats gebracht. Kok wijst op de oude woningen links, de woningen die hem kunnen terugbrengen naar zijn jeugd. Hij ziet ze voor zich: de jongens die bij garageboxen sleutelden aan Kreidlers en Zündapps. “In de tijd dat ik er woonde had iemand in de Nootdorpstraat, een straat die nu dus niet meer bestaat, een Dixielandachtige luchthoorn. Het wegsterven van die meerklankige claxon en de nagalm in je eigen hoofd terwijl je in slaap probeert te komen: voor mij is dat de soundtrack van de tuinstad.”

We hadden hier twee uur later moeten afspreken, dan valt het zonlicht zo schitterend door deze straat, zegt Kok. “Precies zoals bedenker Cornelis van Eesteren het voor ogen had.” Hij wijst op de strokenflats met de kenmerkende open hoeken. “Zo anders dan de Amsterdamse School, met zijn gesloten blokken. Die openheid geeft een gevoel van ruimte en bracht letterlijk licht. Lange, rechte straten die fantastische zichtlijnen opleverden. De openbare tuinen en brede stoepen die tot stand kwamen door het slim combineren van die stroken.” Er volgt een diepe zucht.

Rechts in de Maassluisstraat het terras van Benji's, links de jarenzestigwoningen. Beeld Dingena Mol

De eindigheid der dingen

Dat je geboortehuis niet meer bestaat is per definitie verdrietig, zegt hij: het benadrukt de eindigheid der dingen. Het raakt Kok dat de helft van het stratenplan van zijn jeugd er niet meer is, weggevaagd als door een bombardement. “Maar het doet me ook pijn hoe er juist hier in Nieuw-West wordt omgegaan met de iconische modernistische bouw van na de oorlog. Het verleden is verdwenen.”

Kok schreef een boek over de vraag waarom zijn geboortehuis, tezamen met veel andere woningen in het stadsdeel, tegen de vlakte moest: Op een dag in Nieuw-West: oude en nieuwe dromen van een Amsterdamse tuinstad. Waarin hij uitzoomt van de Maassluisstraat naar het hele stadsdeel waar hij de eerste tien jaar van zijn leven woonde. Over de naoorlogse jaren waarin de stad groter en groter werd en er westelijk van wat nu de Ringweg is een enorme stadsdeel bij kwam.

Minst bezongen stadsdeel

Het is een mooi boek over opgroeien in wat tegenwoordig Nieuw-West heet. Voor velen geen stadsdeel dat onmiddellijk liefde op het eerste gezicht zal zijn. Een boek over misschien wel het minst bezongen deel van Amsterdam ook. Terwijl Bas Kok zegt en schrijft dat Nieuw-West het nieuwe Noord is. Het is er, het mag er zijn en je kunt veranderen wat je wilt, zolang je maar niet komt aan de eigenheid, aan de ziel van het stadsdeel.

Over die vergelijking met Noord: Kok zou het moeten kunnen weten, hij ontpopte zich de laatste jaren als pleitbezorger van de andere kant van het IJ, vertolkte de roep om een brug of misschien wel twee. Die brug is er nog niet, maar Noord wordt, zo goed en zo kwaad als dat gaat, inmiddels wel gezien als onderdeel van de stad. Die Kok roept nu om meer bewustzijn en waardering voor Nieuw-West, het stadsdeel waar hij dus geboren en deels getogen is.

Hij begrijpt best dat de woningbouw van Nieuw-West niet voor iedereen is. “Je hoeft het niet mooi te vinden. Maar als je dingen verandert, moet je dat doen met respect voor hoe het bedoeld is. Dat is voor mij een reden geweest om dit boek te schrijven: er moet erkenning komen voor de Westelijke Tuinsteden als ensemble, ik hoop dat mensen de stedenbouwkundige ideeën herkennen.”

Over de datum

Wie opkomt voor het behoud van woningen in Nieuw-West, krijgt te maken met weerstand. Want Nieuw-West is weliswaar groot en groen, maar is ook een stadsdeel langs de zijlijn. Strokenbouw. Sociale huur gestapeld in vier woonlagen. Gebouwd in de jaren zestig, maar kennelijk al over datum, toch? Daar denkt Kok heel anders over.

Neem de sloop van zijn eigen geboortehuis. Liefdeloos noemt hij het gemak waarmee de woningcorporatie in 2010 het gebouw tegen de vlakte bulldozerde. “Alsof men dacht: weg met die ouwe troep. En veel was ook niet goed: slecht onderhoud doet een hoop, er is nooit sprake geweest van serieuze renovatie. Wat er nu staat? Niets mis mee, zegt Kok. “Maar op de verkeerde plek. Hier is het een absurde aanval op de gedachte van deze buurt. Gesloten bouwblokken met een binnentuin waar de zon nooit schijnt en sierlijk gespikkelde baksteenarchitectuur, het staat allemaal haaks op de uitgangspunten van Van Eesteren.”

De nieuwe grachtengordel

Koks boek gaat uitgebreid in op die gedachte: De Stijl. Nieuw-West moest de nieuwe grachtengordel worden, zo vond men rond de Tweede Wereldoorlog. Niet zoals die in de zeventiende eeuw met monumentale straatwanden aan gebogen waterwegen, maar met rechte lijnen. “De nieuwe grachtengordel moest de sociale gelijkheid en de vrijheid van de twintigste eeuwse stadsmens vormgeven. Bouwblokken moesten maximale lichtinval hebben, er moest openheid zijn en frisse lucht.”

Daar zijn Van Eesteren en zijn collega’s van De Stijl in geslaagd, zegt Kok. Hij noemt de uitvoering van het Algemeen Uitbreidingsplan zelfs ‘de Nachtwacht van de twintigste eeuw’. “Het is het grootste werk van de meest invloedrijke bouwkunststroming uit de Nederlandse geschiedenis. De impact is wereldwijd. Nergens zie je dit zo sterk terugkomen als in de Westelijke Tuinsteden.”

Dat mag zo zijn, het maakt het stadsdeel niet per se geliefd. Zoals Kok het zegt: “Het is niet zo poëtisch als Oost, niet zo exotisch als Zuidoost, niet zo posh als Zuid en niet zo hip-rauw als Noord. Op Nieuw-West zijn weinig mensen trots.”

Niet mooi oud

Het ging mis toen de verloedering zijn intrede deed: Nieuw-West bleek niet mooi oud te worden. “Terwijl het andere uitbreidingsplannen goed verging, werd hier de armoede zichtbaar en voelbaar. De oorspronkelijke inwoners van de tuinsteden zagen hun buurt eind jaren tachtig al met rasse schreden veranderen. De generatie nieuwkomers die Nieuw-West gingen bevolken was vaak arm en laag opgeleid.”

Het leidde tot stadsvernieuwing. Sloop, zegt Kok, of stadsvernieling. “Probleembuurten gingen op de schop, de doelstelling was het slopen van dertienduizend huizen. Hier dus, maar elders niet. In Buitenveldert staan dezelfde huizen, maar die zijn wel onderhouden. Niemand zou het in zijn hoofd halen om straten daar te slopen. Ook bij de sloop van de Bijlmer was het een publiek geheim dat het niet de huizen waren die op instorten stonden. En het had ook niet te maken met de stedenbouwkundige opzet van de tuinstad, die werd in alle stukken nog steeds geprezen. De inwoners zijn het probleem dat moet worden opgelost.”

Eeuwig zonde

Eeuwig zonde zijn de ingrepen die worden gedaan. Kok is niet tegen verandering. “Natuurlijk verandert de stad en Nieuw-West ook. Dat ik in een restaurant in het Engels mijn bestelling moet doen, vind ik helemaal niet erg. Ik heb dan wel een beetje een conservatief boek geschreven, maar ik ben niet tegen ingrepen: bloed moet je af en toe verversen.”

Waarom zijn geboortehuis gesloopt is, Kok weet het nog steeds niet. “Ik heb het nagevraagd bij de corporatie, maar er is geen antwoord gekomen. Ik vind het verdrietig dat de helft van mijn straat is verdwenen, want het was niet nodig. De huizen hebben potentie: pleeg onderhoud, maak de ramen groter, stimuleer dat er leuke winkels komen. Dit had echt een supergewilde buurt kunnen zijn.”

Bas Kok: Op een dag in Nieuw-West; oude en nieuwe dromen van een Amsterdamse tuinstad. Olivia Media, €22,90.

