Nieuw spelalfabet: de ‘A’ is niet meer van Anton, maar van Ali

Zeynep, van de nieuwe 'Z'. Beeld Desiré van den Berg

De vraag ‘Wilt u dat even spellen?’ wordt niet zelden gevolgd door namen uit het spelalfabet. Een kleine greep: Ferdinand Isaäk Jan Nico Eduard Dirk Anton Gerard. Waarom is ons spelalfabet geen afspiegeling van onze samenleving? Dat vroeg schrijver Jill Mathon zich af.

In de lijst met 26 namen die allemaal één letter van het alfabet representeren, staan slechts twee vrouwennamen: Maria en Xantippe. De andere 24 namen zijn ‘ouderwetse’ mannennamen. “Daarmee bevestigen niet alleen de witte mannennorm, zoals we continu doen in onze samenleving, maar reproduceren we deze ook continu,” zegt Mathon die al langer oog heeft voor ongelijke representatie in de maatschappij. “Ik vroeg als kind aan mijn moeder waarom op naambordjes de man eerst vermeld staat en daarna pas de vrouw volgt.”

Wereld draait om iedereen

Ideeën van wat er allemaal moet veranderen heeft de schrijver de hele dag door, maar ze doet er niet altijd wat mee of ze maakt projecten niet af. “Hierbij dacht ik wel: dit moet veranderen. Een wit-mannelijke norm in alledaagse taal doet ons geloven dat de wereld draait om witte mannen. En dat is natuurlijk niet zo. De wereld draait om iedereen.”

Mathon betrok taalwetenschapper en fotograaf Desiré van den Berg bij het project. Ze wilden immers niet alleen nieuwe namen, maar ook foto’s bij die namen. De namen moesten een gezicht krijgen met een verhaal. Al die mensen samen moesten Nederland representeren. “De Nederlandse taal is onderdeel van onze identiteit,” zegt Van den Berg. “We wilden ervoor zorgen dat Nederland zich herkent in het nieuwe alfabet”

Namen van na 1971

De vrouwen betrokken Gerrit Bloothooft, hoogleraar naamkunde, en het feministisch platform De Bovengrondse bij hun project. De hoogleraar stelde een lijst samen van de meest voorkomende voornamen van iedereen die na 1971 in Nederland is gaan wonen. “Dat zijn de mensen die over vijfig jaar nog leven,” zegt Van den Berg.

“We hadden eerst een lijst met alleen de populairste namen van de mensen geboren in Nederland. Maar dat is niet oké, dachten we tijdens het project. Er zijn zoveel mensen die hier niet geboren zijn, maar hier wel wonen en ook Nederlands zijn.”

Binnen de lijst die Bloothooft samenstelde, hebben de vrouwen gekozen uit de 10 procent populairste namen binnen de letter. Ze hielden rekening met man en vrouw en namen die genderoverstijgend zijn, afkomst en of namen in de lijst die niet te veel op elkaar zouden lijken of niet functioneel zouden zijn. Een ‘A’ moet wel echt als een ‘A’ klinken en de ‘C’ van Chantal is discutabel, want j kunt ook Sjantal schrijven. Het werd uiteindelijk de ‘C’ van Celine. Het eindresultaat is een nieuw spelalfabet met 14 mannen- en 14 vrouwennamen, gendergelijkwaardig (Bo, Guus en Ali worden zowel door vrouwen als mannen gedragen).

Lorenzo

De ‘L’ is niet meer van Lodewijk, maar van Lorenzo. De ‘I’ is voortaan van Iris, de ‘F’ is niet meer van Ferdinand, maar van ‘Fatima’.

Met nieuwe namen was het project overigens nog niet ten einde.

“We zijn op zoek gegaan naar dragers van de namen en wilden daarvoor ook uit onze eigen bubbel breken,” zegt Van den Berg. “Het is te makkelijk om op zoek te gaan in Amsterdam en alleen maar hippe Amsterdammers de portretteren. Dat is niet representatief voor heel Nederland. We moesten echt moeite doen om door ons eigen algoritme te breken een diverse samenstelling zien te krijgen op alle gebieden: afkomst, leeftijd, woonplaats, klasse.”

Mila Beeld Desiré van den Berg

De twee gingen in lokale dagbladen en op het internet op zoek naar een Zeynep. Want de ‘Z’ is van Zeynep in het nieuwe spelalfabet. Daarvoor portretteerden ze Zeynep die door haar Turkse ouders is vernoemd naar zowel een Turkse actrice als naar een grootouder. Ze voelt bij haar eigen naam een bepaalde warmte, hoewel mensen in Nederland haar naam maar moeilijk kunnen uitspreken. “Ze spreken de Z uit als een S. Daarom geef ik mensen altijd het ezelsbruggetje: ‘Zee die nep is’. Dat helpt.”

Stereotyperingen doorbreken

Het moest ook de stereotyperingen doorbreken, leggen Van den Berg en Mathon uit. “Vaak hebben mensen al een beeld bij een naam. Wij ook. Lorenzo, waar denk je daarbij aan? Mediterraans? Midden dertig? We zijn op zoek gegaan naar Iemand die je niet verwacht bij een naam. Hiermee schudden we mensen ook wakker. We zetten ze in ieder geval aan het denken,” zegt Mathon, die elk persoon achter de naam interviewde.

Iris Beeld Desiré van den Berg

Iris - van de ‘I’ - vertelt dat ze het in het verleden weglachte als mensen verrast waren bij het horen van haar naam. Nu zeg ik: ‘Hoezo? Klopt het niet? Wat had je dan wel verwacht? Dan staan ze ineens met hun met mond vol tanden. Vroeger vond ik die naam daarom ook niet echt bij me passen. Ik vond het een witte naam en wilde eigenlijk een Surinaamse naam. Maar goed, wat is dat, een Surinaamse naam? Mijn vader zei altijd ‘het is helemaal niet wit! Het komt uit Egypte’. Die rijke cultuur en geschiedenis wilde hij aan mij meegeven. Hier in Nederland hebben we die associatie er niet bij. En dus noemde ik mezelf lange tijd Jade, dat vond ik beter staan. Of Iris, op zijn Engels. Mijn moeder ging daar, heel lief, in mee. Ook Naomi vond ik meer stroken met mijn kleur. Toen ik me op mijn 22ste bewuster werd van maatschappelijke issues, heb ik mijn naam omarmd. Ik heet gewoon Iris, klaar. Dat moeten mensen maar accepteren en ik hoef me niet aan te passen omdat een ander het dan prettiger vindt of dat zij het niet kunnen plaatsen. Want Iris is zeker ook een naam voor mensen van kleur.”

Geld

Mathon is blij dat ze de samenwerking met De Bovengrondse aanging en dat het platform haar en Van den Berg zo op die hielen zat. “Anders hadden we het laten wegzakken, vrees ik. Je kan wel creatief zijn en dingen bedenken, maar je hebt ook geld nodig (om de modellen een vergoeding te geven en om licht te huren, red.). En kennis en een projectmanager om het groter te maken.”

Lorenzo Beeld Desiré van den Berg

Uiteindelijk werkten er bijna alleen maar vrouwen mee aan het project. “We vinden het belangrijk dat een team inclusief is. Toch was bijna iedereen achter de schermen wit. We hebben wel regelmatig ingecheckt bij mensen van kleur of we niets over het hoofd zagen,” zegt Mathon.

“Wij zijn twee witte Hollandse vrouwen die dit probleem aankaarten. Daar kun je wat van vinden en daar hebben we over nagedacht. Maar we hebben geen geld om dit project te financieren. Alles is gedaan door vrijwilligers met nul budget. Moet ik dan mensen van kleur vragen om mee te helpen een probleem op te lossen wat gecreëerd is door witte mensen zonder ze te betalen? Nee, laat ons dan maar ons privilege inzetten om dit probleem aan te kaarten.”