Nieuw proeflokaal De Prael faciliteert een werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

In 2002 hadden psychiatrisch verpleegkundigen Fer Kok en Arno Kooij het idee om werkplekken te faciliteren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze openden hun eigen brouwerij en bijbehorend proeflokaal De Prael waar ze samen met werknemers met een arbeidsbeperking aan de slag gingen om hun eigen bier te brouwen.

“Twintig later jaar staan we hier,” zegt Kevin van Alphen (41), bedrijfsleider van het nieuwe proeflokaal van De Prael dat in De Pijp is geopend. Een plek waar groen en zwart de boventoon voeren, met een grote bar waar bier kan worden getapt en een houten ton die als borreltafel wordt gebruikt. “De werknemers staan hier centraal. Wij willen voor hen een toffe werkplek creëren zodat ze aan hun zelfvertrouwen en people skills kunnen werken.”

De nieuwe locatie in De Pijp is de tweede vestiging in Amsterdam. Het andere proeflokaal en de brouwerij zijn gelegen aan de Oudezijds Armsteeg. “Al het bier dat bij ons op de kaart staat hebben we zelf gebrouwen in onze brouwerij.” Populair is de Johnny, een bitter biertje met citrusaroma’s en het eerste bier dat in hun brouwerij werd gebrouwen (€4,75 voor 25 cl, €8,50 voor 50 cl).

“De rest van onze kaart is redelijk simpel. Het personeel moet getraind worden om de gerechten te bereiden en over het algemeen hebben ze veel behoefte aan structuur, dus we breiden de menukaart langzaam verder uit.” Op dit moment kun je bijvoorbeeld wel nacho’s (€11) of een tosti (€7,50) bestellen voor bij je biertje.

De Prael Proeflokaal Eerste Van der Helststraat 80 Social Capital Onlangs werd De Prael overgenomen door Social Capital, een bedrijf dat zich inzet voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Openingstijden 16.00 tot 00.00 uur. Happy Tosti Het proeflokaal is gevestigd in het pand waar eerst Happy Tosti zat. Een deel van de werknemers is door De Prael overgenomen.

