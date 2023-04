Nieuw ontwerp voor uiteinde taststok blinden en slechtzienden: dit balletje rolt beter en slijt minder snel

Prototype van de Rollarbal. Beeld Rollar

Jullie hebben zelf geen visuele beperking, hoe kwamen jullie op dit idee?

“Tijdens onze minor technisch ondernemerschap waren we aan het brainstormen voor een opdracht. Tijdens zijn bijbaan sprak een van ons een klant die erover klaagde dat een taststok slecht zichtbaar is in het donker. Uiteindelijk kwamen we toen op het idee om vanuit deze doelgroep te gaan denken. We spraken een mobiliteitsexpert en die kwam met een ander probleem aan: dat de bal aan de onderkant van een taststok snel slijt en je die maandelijks moet vervangen. En die taststokpunt wordt niet vergoed.”

En zijn jullie qua design ook een beetje technisch onderlegd?

“We hebben allemaal onze eigen expertise: ikzelf studeer computer science, Hugo en Klaas-Jan technische bedrijfskunde en Milan werktuigbouwkunde. Die mix is heel handig.”

Hoe komt het dat jullie bal minder snel slijt?

“Traditionele taststokpunten kunnen alleen naar links en rechts bewegen, de Rollarbal kan alle kanten op draaien. Zo staat er minder weerstand op de bal en slijt hij minder snel. We testen nu ook hoelang ie uiteindelijk meegaat. Het is natuurlijk het belangrijkst dat je er goed mee kan tasten en hij moet tegen van alles bestendig zijn, stoepranden en zo. En je moet er ook geen tennisarm van krijgen.”

Blijven jullie vanuit deze doelgroep denken?

“Ik denk het wel! Er zijn nog veel dingen waar oplossingen voor te bedenken zijn, merkten we nu we in contact staan met mensen met een visuele beperking. In het begin was het nog lastig om mensen te vinden die voor ons konden testen. Nu kennen we er heel veel!”

Taststokgebruikers kunnen zich aanmelden als testgebruiker via Rollar.