Nieuw in de bioscoop: de nieuwe Paul Verhoeven, Anne+ en meer

Van de nieuwe Paul Verhoeven, over een lesbische non in het Italië van de Renaissance, tot het als bescheiden YouTube-succes begonnen Anne+: dit zijn de films die vanaf deze week in de Amsterdamse bioscopen te zien zijn, met het oordeel van onze recensenten.

Benedetta van Paul Verhoeven: een lesbische non in Italië

Toen Judith C. Brown toevalligerwijs stuitte op een 17e-eeuws kerkelijk proces tegen een lesbische non, wist ze dat ze een historische goudmijn in handen had. Regisseur Paul Verhoeven baseerde Benedetta op dit verhaal, waarin een non mystieke visioenen zegt te hebben gehad en een seksuele verhouding aangaat met een andere vrouwelijke kloosterganger. Hoewel Verhoeven enkele anachronismen accepteert om het verhaal nog boeiender te maken, is het waargebeurde deel eigenlijk al uniek en spraakmakend genoeg. Lees de hele recensie hier.

The man who sold his skin: Deze man verkoopt zelfs zijn huid voor een Schengenvisum

In The man who sold his skin laat een Syrische vluchteling zijn rug tatoeëren met een enorm Schengenvisum, in ruil voor dit felbegeerde document. Het waargebeurde verhaal legt een pijnlijke politieke realiteit bloot, maar is tegelijkertijd een satirische weergave van moderne kunst. Lees de hele recensie hier.

The Last Duel: een bevooroordeeld drama over een 14e-eeuws verkrachtingsschandaal

The Last Duel is een fictieve reconstructie van het laatste legale duel in middeleeuws Frankrijk. In drie perspectieven, dat van de dader, de man van het slachtoffer en het slachtoffer zelf, kan de kijker zelf bepalen met wie hij het meest sympathiseert. Toch is het overduidelijk welke kant de filmmakers zelf hebben gekozen. Lees de hele recensie hier.

Anne+: Ode aan het queer-zijn

Waar Anne+ ooit begon met bescheiden, korte filmpjes op YouTube waarin botsingen met de harde realiteit zoveel mogelijk werden gemeden, gaat de gelijknamige film de confrontatie juist wél aan. Anne+ is daardoor een uitnodiging aan een breed publiek om ook eens te kijken door de bril waar queers de wereld door zien. Lees de hele recensie (plus een interview met de makers) hier.

The Photograph: Beleef Harlem zoals de zwarte gemeenschap dat begin 20e eeuw deed

In The Photograph neemt regisseur Sherman De Jesus je mee naar het Harlem waarin zijn opa leefde. Hoewel je tijdens de documentaire slechts één foto van de man te zien krijgt, probeert De Jesus op basis van historische bronnen toch in zijn voetsporen te treden. Lees de hele recensie hier.

My Darling Vivian: Eindelijk krijgt de eerste vrouw van Johnny Cash een stem

Als het over het liefdesleven van de legendarische zanger Johnny Cash gaat, zal menig kenner aan de naam June Carter denken. Cash’ eerste vrouw, Vivivan Liberto, leefde onder het juk van Carters goede reputatie, mede waardoor zijzelf in een negatief daglicht stond. Documentaire My Darling Vivian is een broodnodige correctie op dat beeld, maar er blijft desondanks een hoop onbekend over de vrouw. Lees de hele recensie hier.