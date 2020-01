Nieuw in de bios: Bad Boys, moeder zijn in Aleppo en de puinhopen van DuPont

Beeld uit For Sama. Beeld -

Hellhole : drukkend mozaïek

Regisseur Bas Devos (36) wilde met zijn tweede speelfilm een zachtmoedig portret maken van zijn thuisstad Brussel. Maar door de aanslagen van 2016 veranderde alles en werd het Hellhole. De film toont een drukkend mozaïek van de verschillende bevolkingslagen die in Brussel naast (of langs) elkaar leven.

For Sama: ode aan het wonder van het leven

For Sama is het aangrijpende egodocument van burgerjournalist Waad al-Kateab over moederschap in een door oorlog verscheurd Aleppo. Met haar camera vangt ze de persoonlijke kant van oorlog. De film is een ode aan het wonder van het leven, voortgezet leven en nieuw leven, ten tijde van onvoorstelbare wreedheden.

Dark Waters: de strijd tegen DuPont

Dark Waters doet nauwgezet uit de doeken hoe DuPonts productiepraktijken en lozingen van chemisch afval het leven van tienduizenden mensen en dieren verwoestten. Regisseur Todd Haynes (Carol, Far from Heaven) gaat ingetogen te werk en laat de feiten voor zich spreken, al is het in de film twintig jaar lang altijd herfst of winter.

Bad Boys for Life: niet te redden

In het tweede vervolg op Bad Boys worden zoals altijd oog en oor bestookt met chaos en wordt er op rustige momenten humor bedreven of vindt er een infodump plaats. Seksisme en homofobie zijn nagenoeg verdwenen. Dat is een goede ontwikkeling, maar kan Bad Boys for Life niet redden.

Au nom de la terre: een aanklacht, maar wie is de schuldige?

Au nom de la terre gaat over de impact van de veranderende agrarische industrie op de geitenboerderij van een Franse familie. Het sociale drama over de perikelen van het boeren­leven doet denken aan het werk van Ken Loach. Op eenzelfde manier toont Au nom de la terre hoe iemand verstrikt raakt in een systeem.

