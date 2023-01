Nieuw bij Boogieland Boxing Club: queer bokslessen voor beginners

Nieuw bij Boogieland Boxing Club zijn de queer bokslessen. Gehost door Jay Muller (28), zelf trans man en queer.

Waarom was een queer boksles nodig?

“Ik boks zelf en iedere keer als ik queer vrienden meevroeg wilden ze niet, omdat de omgeving van de boksschool voor hen niet queervriendelijk voelde. Toen ik ging werken bij Boogieland Boxing Club stelde ik het idee voor bij Jens van Dongen, de eigenaar. Hij was meteen enthousiast.”

Wat is er anders dan bij andere bokslessen?

“We zijn een safe-space, gericht op rookies (beginnelingen). Het maakt niet uit wie je bent of wat je in broek hebt zitten of waar je op valt, iedereen die zich queer voelt, is welkom. De kleedkamers en toiletten zijn genderneutraal, de hele boksschool is op zondag gereserveerd voor de queerlessen. Aanmelden is niet verplicht en de lessen zijn gratis. Voor de les nemen we de pronounces met elkaar door. Je hoeft bij ons ook geen angst te hebben voor imponerende sixpacks en perfecte konten; of je nu 50 kilo weegt of 200 of een beperking hebt, iedereen heeft een plekje in de ring.”

Waarom is leren boksen zo’n goed idee, ook voor queer personen?

“Het is goed voor je fysieke en mentale weerbaarheid. Onze lessen trekken veel mensen met een trauma op een van die vlakken aan, en daar is ook ruimte voor. Lelijk huilen mag!”

Queer Boxing voor rookies, iedere zondag van 12.45-14.00 uur. Boogieland Boxing Club, Gedempt Hamerkanaal 38, Amsterdam-Noord. Bokshandschoenen zijn te huur voor €2,50.