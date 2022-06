Niet voor tere zieltjes: illustrator Typex tekent met houtskool groter, vrijer en vanuit de schouder

Beeld Typex

Vertel.

“Ik ben ooit begonnen met het maken van houtskooltekeningen omdat ik zo veel illustreerde dat ik er bijna ongelukkig van werd. Het moest anders: groot, vrij en vooral: zonder opdracht. Wanneer je illustreert gebeurt dat op een klein stukje papier en werk je vanuit je pols. Ik wilde ontdekken hoe het was om te werken uit mijn schouders, op joekels van canvas van 2,5 meter breed.”

Dat klinkt als behoorlijk wat werk.

“Het zijn werken waar soms wel meer dan 1000 uur werk in zit. Ik maak ze op mijn vrijdagen, want dan zijn er geen deadlines. Ik ben de hele dag met houtskool in de weer en rol daarna de stad in.”

Wat is er op die enorme werken zoal te zien?

“Tegenwoordig val ik onder het popsurrealisme, heb ik begrepen. Dat vind ik wel een mooie term. Het zijn associatieve beelden, met humor en het is sexy. Zo heb ik een houtskoolschilderij gemaakt waarbij blote mannen en vrouwen aan elkaar sjorren en trekken. Maar ik heb er ook een waarop Barbapapa staat afgebeeld, die een voor het oog levenloze Barbabob onder zijn arm meeneemt, terwijl hij op de vlucht is voor een wilde horde dalmatiërs. Dat klinkt grappig, maar het ziet er vreselijk uit.”

Die expositie is niet voor tere zieltjes, begrijp ik?

“Nou, het Barbapapawerk, Meat heet het, was laatst gekocht door een man, maar zijn jonge kinderen waren er zo erg van geschrokken dat hij het heeft ingeruild voor een ander exemplaar. Dus de kans is groot dat het in Haarlem te zien is dit weekend.”

Typex exposeert dit weekend aan de Burgwal 69 in Haarlem, van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.