Niet graven maar drones laten vliegen: modern archeologisch onderzoek naar kasteel van Weesp

Hebben we een kasteel binnen de stadsgrenzen, is het onzichtbaar.

“Het is door de Fransen in 1672 met de grond gelijkgemaakt, uit frustratie, toen hun leger daar tot stilstand werd gebracht.”

Maar u bent van het betere graaf- en modderwerk, dus u legt het bloot?

“Het is even wennen voor een archeoloog, maar nee. We onderzoeken de plek waar het kasteel heeft gestaan door middel van elektromagnetische inductie en magnetometrie. Ook brengen we met een drone het reliëf in het landschap tot op de millimeter in kaart, en we maken nachtopnames met een thermische camera, om te zien hoe de bodem afkoelt.”

Modern hoor.

“De moderne archeologie stelt dat je zaken laat zitten waar ze zitten, om ze te beschermen, opdat er in de toekomst nog beter en exacter onderzoek kan worden gedaan.”

Waar bent u eigenlijk naar op zoek, dat kasteel is toch verdwenen?

“We vragen ons af hoe de plattegrond van dat kasteel eruitziet, waar de voorburcht stond, en of er gebouwen omheen hebben gestaan. Het oorspronkelijke kasteel dateert, denken we, van eind twaalfde of begin dertiende eeuw, maar het is meermalen verwoest, wellicht krijgen we daar zicht op.”

Wie woonden er in dat kasteel?

“Van oorsprong was dat de adellijke familie Van Amstel, die hadden dat gebied te leen. Op de kruising van de Vecht en het Uitermeer stond hun kasteel op een strategische plek, zo kregen ze inkomsten uit visserij en jacht. Meer kunt u mij nu niet vragen, we weten niets meer, en we hebben ook werkelijk geen idee wat we in de bodem zullen vinden. Wordt vervolgd, dus.”